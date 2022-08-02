منع اتحاد جدة من القيد وإيقاف حمدالله

شكرا لله

أصدرت لجنة المحترفين بالاتحاد السعودي لكرة القدم 4 قرارات صادمة بحق نادي الاتحاد جدة، بسبب شكوى نادي النصر ضدهم.

تقدمت قيادة نادي النصر السعودي برئاسة مصالي المعمر، بشكوى ضد نادي الاتحاد في جدة، متهمة مدراء النمور بتحريض حمدالله على الرحيل عن النصر، بينما تعاقده مع الفريق. كان ساري المفعول.

قدمت إدارة نادي النصر السعودي جميع الأدلة التي تثبت صحة الشكوى، بالإضافة إلى تسجيلات اللاعب مع المدير التنفيذي لنادي الاتحاد جدة حامد البلوي ولجنة الاحتراف. يصدر قراره رسمياً. اليوم الثلاثاء.

قرارات لجنة الاحتراف في قضية النصر ضد الحمد الله والاتحاد جدة

1- إيقاف المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب نادي جدة 4 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

2- إيقاف مدير عام نادي اتحاد جدة حامد بن موسى البلوي لمدة 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال.

3- إيقاف مدير اتحاد جدة لكرة القدم مشعل بن أحمد السعيد لمدة 3 أشهر.

4- حرمان العميد من التسجيل لمدة تسجيل وغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي