منع ارتداء الشورت بينها.. شروط حضور حفل أنغام بدار الأوبرا المصرية

تحيي الفنانة المصرية أنغام حفلاً غنائياً على خشبة مسرح نافورة الأوبرا المصرية، يوم الاثنين 18 يوليو، بمشاركة المايسترو هاني فرحات وفرقته.

كانت شروط حضور الحفل تفتقر إلَّى الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فِيْروس كورونا، لكنها تضمنت عدة شروط أخرى، من بينها وجوب ارتداء الزي الرسمي وتجنب ارتداء السراويل القصيرة، بالإضافة إلَّى عدم دخول الكاميرات والتصوير إطلاقاً. طرائقه، ودخول الأطفال دون سن السابعة محظور، وأكدت إدارة الحزب أنه لا يمكن نقل المقاعد أثناء الحفل.

وضعت الأوبرا المصرية أسعار التذاكر على الموقع الرسمي للأوبرا، وأسعار التذاكر كالتالي فِيْ 4 فئات، الفئة الأولى 1،810 جنيه (97 دولارًا)، والثانية 1،410 جنيهًا (75 دولارًا). والثالث 610 جنيهات (33 دولارا) والرابع 310 جنيهات (17 دولارا).

وشهدت آخر حفلات النجمة المصرية أنغام فِيْ دار الأوبرا مشكلة سليمة، حيث اعتذرت أنغام نفسها لجمهُورها، وحملت الحفل لافتة مليئة بالأرقام حتى قبل أيام من مَوعِدها، قبل حضور أكثر من 1200 شخص من مختلف الأعمار، فِيْ مشاهدة أنغام على المسرح الكبير فِيْ مارس الماضي.

ستقدم أنغام مجموعة من أبرز أغانيها منها “حالة خاصة”، “رسم الطلاء”، “أتمنى أن تتعلمني”، “نفضل الرقص”، “أبيعها كثيرًا”، “عَنّْ فرح غايب”. “،” أكتب لك وعد “،” حياتي معك “، وآخرين. .

من ناحية أخرى، تألقت أنغام فِيْ حفلها الأخير على خشبة مسرح قاعة المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، وظهرت بدون حامل اليد الذي ارتدته فِيْ الأشهر الأخيرة، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين، فِيْ يد و قدم. الكتف بسبب مشاكل صحية.

وتضمن الحفل الذي أقامته النجمة أنغام، فِيْ الأول من يوليو، نفس الشروط التي تم تطبيقها على حفلها بالأوبرا المصرية، ومن بينها الالتزام بارتداء الملابس الرسمية وعدم الدخول مع جميع أنواع الطعام. والمشروبات فِيْ الموقع.

قبل أيام، خطفت أنغام الأضواء فِيْ حفلها فِيْ الكويت، حيث ظهرت لأول مرة بدون حقيبة الكتف التي كان يرتديها بسبب آثار الجراحة الأخيرة التي أجرتها على يدها وكتفها.

وقدمت أنغام مجموعة من أغانيها خلال الحفل، منها أغنية “ألف أسف”، وأغنية “أدور” و “يا ريتك فهمني”، وسط تفاعل كبير من الجمهُور، فِيْما أغنيتها “سير، ويسلك”، و “أون”. كانت الفكرة “الأكثر تفاعلية وغنت مع بعضها البعض خلال أداء المطرب المصري.