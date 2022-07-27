“منع الاتحاد من القيد”.. شرط واحد يعطل قرار “فِيْفا” ولجنة الاحتراف

وجه القانوني أحمد الشيخي الخبير فِيْ اللوائح الرياضية رسالة تهدئة لجمهُور العميد بخصوص توصيات اللجنة المهنية بمنع تسجيل النقابة.

وكان برنامج “الحصاد الرياضي” قد أشار إلَّى أن هناك توصيات من لجنة الاحتراف السعودية، بخصوص “تعليق وحظر العقود”، فِيْ قضية “التسجيلات” التي اتهم فِيْها النصر نادي الاتحاد بإثارة الحمد الله يرحل العالم وينتقل الى قلعة العميد.

وبهذا المعَنّْى، ألمح الإعلامي الرياضي عدنان جستينية إلَّى أن التوصيات تضمنت توقيف حمدالله لمدة 4 أشهر والمدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلعاوي لمدة 6 أشهر، فِيْما مُنعت قلعة العميد من التعاقد “لفترة تسجيل”.

وأوضح القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الأربعاء، أنه إذا تقرر منع النقابة من التسجيل خلال فترة تسجيل مفتوحة، فسيكون النادي قادرًا على التسجيل والعقوبة. سيبدأ من الفترة القادمة.

وكتب الشيخي “س / هل سيتمكن الاتحاد من تسجيل لاعبيه الجدد (فِيْ حال منعه من التسجيل) ج / نعم، ما دام يتم استخراج” الكفاءة “(42 مليون)”.

وأضاف الخبير فِيْ اللوائح الرياضية “الفِيْفا إذا تقرر العقوبة فِيْ فترة التسجيل المفتوحة، يمكن للنادي التسجيل وتبدأ العقوبة من الفترة التالية، ولا نجد نصًا مخالفًا فِيْ اللوائح المهنية”.

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