منع الاختلاط في الجامعات.. كيف يبدو اليوم الدراسي من دون الجنس الآخر؟، في الىونة الاخيرة نشرت العديد من الأقاويل حول قرار جديد من قبل وزارة العليم العالي، بمنع الاختلاط في الجامعات، حسب التعديلات الوزارية الأخيرة، مما انتشر هذا الخبر بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، فمنهم من عارض ومنهم من وافق، حيث كثرت التساؤلات عن مصداقية هذا القرار ، والذي أدى الى جدل كبير بتطبيق قرار منع الاختلاط في الجامعات.

قرار منع الاختلاط في الجامعات

تداول الكثير من رواد منصات التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة خبر يفيد بمنع الاختلاط في الجامعات، مع بداية العام الجديد الأمر الذي أدى الى جدل واسع وكبير من قبل طلبة وطالبات الجامعات، وقد احتل هذا الخبر ترند عبر السوشيال ميديا، حيث نفت وزارة التعليم العالي هذا القرار ، وقالت في بيان لها أنه لا يوجد أي قرار فيما يتداوله الكثير في الحديث عن منع الاختلاط في الجامعات، وصرحت أن المجلس لم يقرر أي قاار بشأن منع الإختلاط في الجامعات في العام الجديد.

كيف يبدو اليوم الدراسي من دون الجنس الآخر

انطلقت الكثير من التخيلات من قبل الكثير حول كيف يبدو اليوم الدراسي من دون الجنس الآخر، متوقعين كيف سيكون الحال لو تم تطبيق قرار منع الاختلاط في الجامعات، حيث توقع البعض أنه سيتم تقليل الفتايات من وضع المكياج على الوجه، وقال الآخر يبتعد البنات عن أناقتهم بعد عملية الفصل بينهم وبين الشباب، وقال البعض بأن الشباب يرتدون ملابس تقليدية عادية دون الاهتمام.

وزارة التعليم العالي تنفي شائعات منع الاختلاط

أعلنت وزارة التعليم العالي، في الآونة الأخيرة عن النفي لكل ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي فيما يخص منع الاختلاط في الجامعات.، وصرحت كل ما تم تداوله عاري عن الصحة، وقالت في بيانها:

: “لا توجد قرارات من هذا الشأن وما يتمّ تداوله من أحاديث عن هذا الموضوع غير حقيقي ولا توجد أي صحة له”.

تداولت وسائل الإعلام خبر منع الاختلاط في الجامعات.، والذي أصبح ترند عبر محركات البحث، فيما أعربت وزارة التعليم العالي، عن نفيها هذا الخبر، كما بين الكثير ردودهم حول كيف يبدو اليوم الدراسي من دون الجنس الآخر