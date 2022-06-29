لا تزال تدابير الحمائية التجارية موجودة فِيْ العديد من الاقتصادات حول العالم وهِيْ قيود مشروعة، بينما دعت مجموعة السبعة إلَّى الحاجة إلَّى فتح الأسواق.

خاصة الغذاء دون أي قيود لتجنب تفاقم العرض.

أعلنت الحكومة الجورجية، الثلاثاء، حظرًا لمدة عام على تصدير القمح والشعير، اعتبارًا من 4 يوليو 2022.

وقع رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفِيْلي مرسوما يحظر تصدير القمح والشعير حتى 1 يوليو 2023.

وشدد وزير الزراعة أوتار شاموجيا، فِيْ بيان نُشر على موقع وزارة الزراعة، على أهمية إتاحة القمح والشعير المنتجين محليًا فِيْ السوق المحلية بسبب تعقيدات الإمدادات فِيْ منطقة البحر الأسود على خلفِيْة الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقال شاموجيا إن جورجيا لا يمكنها تسهِيْل الصادرات بسبب ضعف إنتاجها المحلي. وبحسب شاموجية، تستورد جورجيا سنويًا حوالي 500 ألف طن من القمح، بينما تصدر الشعير المنتج محليًا إلَّى العراق وإيران.

مخزون كبير من المواد الغذائية

يأتي ذلك فِيْما حثت مجموعة الدول السبع الصناعية، يوم الثلاثاء، الدول والشركات التي لديها “مخزون كبير من المواد الغذائية” على المساعدة فِيْ تخفِيْف أزمة الجوع التي سببتها الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا.

وقالت مجموعة السبع فِيْ بيان “نطلب من جميع شركائنا الذين لديهم مخزون كبير من المواد الغذائية، وكذلك من القطاع الخاص، توفِيْر الغذاء دون الإضرار بالسوق من خلال فتح سلاسل التوريد دون أي قيود”.

ودعت “جميع الدول إلَّى تجنب الإفراط فِيْ تخزين المواد الغذائية، والتحول إلَّى الحمائية التجارية التي تعطل سلاسل التوريد العالمية، وهذا له تأثير سلبي على زيادة الأسعار بشكل أكبر”.

كَمْا تعهد قادة الدول السبع بتقديم 4.5 مليار دولار إضافِيْة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي، ليصل المبلغ المخصص لهذا الغرض هذا العام إلَّى نحو 14 مليار دولار، بحسب البيان.

وجددت مجموعة السبع “نداءها العاجل لروسيا لوقف حصارها الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود دون شروط وتدمير هِيْاكل الموانئ ووسيلة النقل الرئيسية ومخازن الحبوب ومحطاتها”.

وقالت المنظمة “لا يمكن اعتبار هذه الإجراءات سوى هجوم جيوسياسي ضد الأمن الغذائي العالمي”.

القرار الهندي السابق

لم تكن الحكومة الجورجية هِيْ الوحيدة التي حظرت تصدير القمح، لكن الحكومة الهندية سبقتها فِيْ منتصف مايو 2022 وقالت إنها حظرت صادرات القمح بأثر فوري حيث سعت ثاني أكبر منتج للقمح فِيْ العالم إلَّى تهدئة الأسعار المحلية المرتفعة.

وأضافت الحكومة أنه سيتم السماح بشحنات القمح مع خطابات اعتماد صدرت بالفعل، وللدول التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”.

يعتمد المشترون العالميون على الهند فِيْ إمدادات القمح بعد أن تراجعت الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

يأتي القرار الهندي بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام، حيث تسببت موجة الحر فِيْ انخفاض الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية إلَّى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

قبل الحظر، كانت الهند تهدف إلَّى شحن 10 ملايين طن هذا العام.

على الرغم من أن الهند ليست واحدة من أكبر مصدري القمح فِيْ العالم، إلا أن الحظر قد يدفع الأسعار العالمية إلَّى مستويات عالية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء فِيْ آسيا وأفريقيا.

أسعار المواد الغذائية فِيْ العالم

وتشير التقديرات الدولية إلَّى تراجع متوقع فِيْ معدل تضخم أسعار الغذاء فِيْ العالم، أو مؤقتًا على الأقل، مع تراجع أسعار المحاصيل الزراعية عَنّْ مستوياتها المرتفعة التي رفعت أسعار كل شيء من الخبز إلَّى أجنحة الدواجن.

وفقا لأرقام بلومبرج، بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية فِيْ أوكرانيا، والتي أدت إلَّى ارتفاع أسعار العقود الآجلة نتيجة الاضطرابات فِيْ التجارة العالمية، والخوف من نقص إمدادات الحبوب، بدأت مؤشرات التفاؤل بفضل زيادة الإنتاج الزراعي فِيْ العديد من البلدان المنتجة للمحاصيل الأساسية، مما سيساعد فِيْ تعويض النقص فِيْ الاحتياطيات الذي تسببه الحرب، وهُو أمر بالغ الأهمية لتوريد القمح والذرة والدواجن والماشية والزيوت النباتية.

وقال مارك أوستوالد، المحلل الاقتصادي فِيْ ADM Investor Services فِيْ لندن “قد لا تكون الإمدادات قصيرة كَمْا نعتقد لأن مناطق أخرى من العالم ستعوض أي نقص فِيْ الإمدادات من أوكرانيا، والذي سيحدث فِيْ مختلف القطاعات”.

تشير التوقعات إلَّى أن أستراليا ؛ وهِيْ واحدة من أكبر مصدري القمح فِيْ العالم، وستنتج كَمْيات كبيرة من المحصول الاستراتيجي هذا العام، بينما تتجه البرازيل لإنتاج كَمْيات أكبر من الذرة.

كَمْا خفت المخاوف بشأن إمكانية تقليص المساحة المزروعة بالقمح وفول الصويا فِيْ موسم الربيع فِيْ أمريكا الشمالية.

وفِيْ الوقت نفسه، يتجه مؤشر الأسعار الفورية الفورية لشركة بلومبرج الزراعية إلَّى أكبر انخفاض شهري له منذ عام 2011 هذا الشهر.

كَمْا انخفض مؤشر أسعار الغذاء للأمم المتحدة فِيْ العالم عَنّْ مستواه القياسي المرتفع فِيْ مارس / آذار الماضي، بعد الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد روسيا التي عرقلت الأسواق العالمية بشدة.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للقمح وفول الصويا خلال الشهر الجاري بنحو 15٪، بينما انخفض سعر الذرة بنسبة 13٪. كَمْا انخفضت أسعار البن والسكر والكاكاو.

فِيْ الصين، تعتبر أسعار المواد الغذائية قضية أمن قومي أكثر منها تضخم.

مع انخفاض أسعار الحبوب وزيت الطعام، من المتوقع أن ينخفض ​​معدل تضخم أسعار المستهلك هذا الشهر إلَّى أقل من 2.5 فِيْ المائة سنويًا، وفقًا لشوبينغ شنغ. كبير خبراء الأسواق الصينية فِيْ بنك ANZ الصيني.