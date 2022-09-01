“منع الهلال من التعاقدات حتى 2024”.. حَقيْقَة القرار الصادم

“الهلال ممنوع من توقيع العقود حتى عام 2024”. هكذا يخشى جمهُور قلعة الزعيم، بعد الأحداث الأخيرة، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كنو مع نادي النصر.

جدد كنو البالغ من العمر 28 عاما عقده مع فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال، بعد التوقيع مع غريمه النصر، بعد دخوله وقت الفراغ.

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أحالت إدارة العالِم برئاسة مصالي المعمر القضية إلَّى لجنة المهنية السعودية، التي أحالتها إلَّى غرفة تسوية المنازعات، والتي بدورها أعلنت عَنّْ حرمان الزعيم من عقود “فترتي تسجيل، ووقف النجم العالمي “4 شهُور”.

بعد الفصل فِيْ “المنازعات”، ودعم مركز التحكيم الرياضي، هذه العقوبات … ستتم إعادة القضية إلَّى اللجنة المهنية ؛ وسط توقعات بأن نادي الهلال سينتهِيْ عقده لفترتين أخريين، أي حتى صيف 2024.

* حَقيْقَة رفض الهلال للعقود مرة أخرى

وفِيْ هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم إمكانية إصدار عقوبات جديدة بحق الهلال، تتعلق بـ “الحرمان” من العقود.

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وكشف أبو غانم، فِيْ تصريحات تلفزيونية، أن العقوبات الجديدة على نادي الهلال، فِيْ قضية محمد كانو ؛ سيكون على النحو التالي

غرامة اقتصادية لا تتجاوز المليون ريال.

إيقاف عدد من إداريي وضباط نادي الهلال.

وتجدر الإشارة إلَّى أن الهلال لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب فِيْ الانتقالات الشتوية المقبلة ؛ سينتهِيْ الحكَمْ رسميًا فِيْ صيف عام 2023.