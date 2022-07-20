“منع الهلال من التعاقدات حتى 2024”.. قرار تاريخي مرتقب يغضب النصر

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء جاذبية نادي الهلال، فِيْ حالة النجم الدولي محمد كانو وسط ملعب كرة القدم الأول.

وجدد محمد كنو (27 عاما) عقده مع الهلال، فِيْ يناير الماضي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى يونيو 2025، بعد أيام قليلة من دخوله الفترة المجانية.

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إلا أن نادي النصر أصدر بيانا رسميا أعلن فِيْه توقيع النجم الدولي عقود انتقال للفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

رفع النصر قضية محمد كانو إلَّى لجنة الاحتراف، والتي بدورها نقلت الأوراق الرسمية إلَّى غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أصدرت القرارات التالية

1- إيقاف محمد كانو عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

2- منع توقيع العقود مع الهلال “فترتا تسجيل”.

3- إلزام كنو والهلال بدفع 27 مليون ريال “تضامناً” مع النصر.

وكانت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قد “استأنفت” هذه القرارات، إضافة إلَّى تقديم طلب “إجراءات مؤقتة”، للسماح للفريق الأول لكرة القدم بتسجيل صفقاته الجديدة هذا الصيف.

* قرارات متوقعة من مركز التحكيم الرياضي

وفِيْ هذا السياق، كشف القانوني أحمد الشيخي عَنّْ القرارات المتوقعة لمركز التحكيم الرياضي، بعد استئناف الهلال، وطالب بـ “إجراءات مؤقتة”.

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وأعلن الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن هذه القرارات متوقعة ؛ سيكون على النحو التالي

أولاً قبول طلب “التدابير المؤقتة”

سيتمكن مجلس إدارة نادي الهلال من تسجيل عمليات جديدة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي ؛ حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

ثانياً رفض استئناف عقوبات “الخلاف”

سيدعم مركز التحكيم الرياضي عقوبات غرفة تسوية المنازعات من خلال حرمان نادي الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. حيث سيسافر إلَّى السوق الشتوي “يناير 2023″، وإلَّى السوق الصيفِيْ فِيْ نفس العام.

وهكذا سيسجل نادي الهلال عروضه هذا الصيف – وهُو ما لا يريده النصر – ؛ لكنه لن يتمكن من التعاقد مع أي لاعب آخر حتى يناير 2024.