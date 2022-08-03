منع ناي البرغوثي من دخول مصر يعطل حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية السبب؟، في الساعات القليلة اصبح اسن تاي البرغوتي ترنج عبر منصات التواصل الإجتماعي وذلك بعد ما قامت دار الأوبرا المصرية بتأجيل حفلة ناي إلى أجل غير مسمى، وذلك لأسباب خاصة، حيث تعد ناي البرغوثي من الشخصيات البارزة والمعروفة في الساحة الفنية ولها العديد من الأعمال الفنية الرائعة، كما تسائل الكثير حول سبب نع ناي البرغوثي من دخول مصر.

من هي ناي البرغوثي ويكيبيديا

تعتبر ناي البرغوثي شخصية معروفة ومشهورة في مجال الفني، كما أنها عازفة ومطربة كبيرة في الوطن العربي، تعتبر تاي البرغوتي فنانة فلسطينية الجنيسية، وهي في العقد السادس من عمرها، بدأت عملها الفني منذ صغرها ، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية الرائعة والتي كان لها سبب في نجاحها، وتكوين قاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الوطن العربي، وفي الساعات الأخيرة تم منع ناي البرغوثي من دخول مصر والذي تسبب بتعطيل حفلها الأول بدار الأوبرا المصرية .

ناي البرغوثي السيرة الذاتية

ناي البرغوثي شخصية فلسطينية مشهورة، في مجال الطرب، وشاركت في الكثير من الحفلات المتميزة، سنتعرف بشكل أكبر على شخصية الفنانة ناي البرغوثي بالتفصيل:

الاسم: ناي البرغوثي.

العمر: في العقد السادس من عمرها.

مكان الولادة: من مواليد دولة فلسطين.

الجنسية: فلسطينية.

الديانة: بالديانة الإسلامية.

المهنة: مغنية وعازفة.

مسيرتها الفنية: بدأت وهي في الرابعة عشر من عمرها.

سبب منع ناي البرغوثي من دخول مصر

بعد ثمانية ساعات من توقيف الفنانة ناي البرغوثي في مطار القاهرة ، لإحياء حفله تم تبليغها بأنها ممنوعة من دخول مصر، وتم تأجيل حفلة ناي إلى أجل غير مسمى حيث غردت عبر صفحتها الشخصية أحبائي في مصر أم الدنيا كما قرأتم قررت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتيْ في القاهرة والإسكندرية إلى موعد غير محدد بعد. هذا الإلغاء جاء بعد منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها حتى الآن رغم محاولاتي. وبعد 8 ساعات انتظار صُدمت، حزنت وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة” وحتى هذه اللحظة لم يتم التعرف على سبب منع ناي البرغوثي من دخول مصر.

تعتبر الفنانة ناي البرغوثي من أبرز الفنانات المعروفة في الساحة الفنية، والها شهرة واسعة جدا في الساحة الفنية كما وتعد من الشخصيات التي شاركت في الكثير من المهرجانات وفي الفترة الاخيرة تم منع ناي البرغوثي من دخول مصر، وذلك لأسباب لم يتم التعرف عليها.