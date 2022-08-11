منقذ الطفل من الموت تحت أقدام الإبل كان كل همي مساعدته

روى المواطن محمد بن عيد الوبسي البلوي تفاصيل إنقاذ صبي سقط من ظهر البعير وكاد دهسه في سباق إبل.

فيديو | “البلوي” ينقذ شاباً من الموت تحت أقدام الإبل. يقول ل #عرض “لم أفكر في نفسي … كان همي الوحيد هو مساعدته.” pic.twitter.com/M0q5kj2OUm

– المونيتور (alraasd) 10 أغسطس 2022

تفاصيل الحادث

وقال البلوي، خلال تصريحات لبرنامج “الراصد” الذي أذاعته قناة “الإخبارية” “كان صادمًا أن كل همي كان مساعدة هذا البعير”، مضيفًا أنه لم يفكر في نفسه أو في السيارات. ولا الجمال التي جاءت من بعده لضربه.

وأضاف أنه لم يجد طريقة أخرى سوى القفز من السيارة والقبض على الفتى البالغ من العمر 15 أو 16 عامًا، لأن جسده كان ضعيفًا، مشيرًا إلى أنه لم يصب بأذى ولم يذهب إلى المستشفى. لذلك كان العمل لله وحده.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الصبي مربوطا بفرسان الإبل بعد سقوطه، مما دفع البلوي للقفز من السيارة والقبض على هذا الجمل الصغير الذي كان لا يزال يمسك بالحبل وهو يركض أثناء السباق.