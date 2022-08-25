“اليكَمْ” منهج الصف الرابع الابتدائي 2023|| الاعلان عن تقليل منهج الصف الرابع الابتدائي لهذا العام

“اليكَمْ” منهج الصف الرابع الابتدائي 2023|| الإعلان عن تقليل منهج الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفترة الأخيرة عن القيام بتغيير في منهج الصف الرابع الابتدائي 2023، حيث قامت بتقليل من منهج الصف الرابع الابتدائي لهذا العام، وخاصة منهج الرياضيات، وذلك بعد عدد كبير من الشكوى من قبل أولياء الأمور، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بقبول الشكوى، وتم تقليص المناهج الدراسية لطلبة الصف الرابع .

منهج الصف الرابع 2023

اعلنت وزارة التربية والتعليم تعديل المناهج الدراسية للصف الرابع الابتدائي 2023 اذ نشرت احدى مؤسسات الكتاب الاجنبية الشهِيْرة عبر صفحاتها على شبكة التواصل الاجتماعي فِيْسبوك تنبيه هام تحث على ما يلي

خففت وزارة التربية والتعليم مناهج الرياضيات للصف الرابع من المدرسة الابتدائية، حيث تم حذف 12 درسًا من الكتاب المدرسي ووضعها تحت بند اختياري.

كَمْا عرضت مؤسسة الكتاب الأجنبي صورًا تأكيدية لفهرس كتب الوزارة لعام 2023، تظهر كلمة “اختياري” بجانب سلسلة دروس الرياضيات للصف الرابع.

كَمْا أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا طارئًا بشأن الجدل الذي أثاره الطلاب وأولياء الأمور حول الخطط الدراسية للصف الرابع للعام 2023 استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

بعد إصدار هذا البيان، اتصلت وزارة التربية والتعليم بمسؤولي مؤسسة الكتب الأجنبية.

سبب تعديل المنهج للصف الرابع الابتدائي 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعديل المناهج الدراسية للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن النظام التعليمي الجديد سيكتمل وأن المناهج الجديدة ستأتي. حتى الصف الخامس الابتدائي ابتداء من العام الدراسي القادم.

قامت وزارة التربية والتعليم بتقليص من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023 في مادة الرياضيات، وأكدت بأن النظام التعليمي الجديد يتماشى مع المنهج الجديد وفق خطة جديدة أعدتها وزارة التربية والتعليم، علما بان التغيير في المناهج بناءا على طلب أولياء الأمور.