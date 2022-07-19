منور كالشمعه.. لو بتعانى من سواد واصفرار التواليت والسيراميك والفواصل اليكى الخلطة الجهنمية فِيْ ثواني هتفور الاتسخات

مضاءة كالشمعة.إذا كنت تعانين من سواد واصفرار المرحاض والسيراميك فهذه هِيْ طريقة تنظيف المرحاض والسيراميك من الاصفرار والجير وأي أوساخ وشوائب، حيث أن عملية تنظيف الحمامات من عمليات مهمة جدا لأننا نتخلص من مخلفاتنا داخل الحمام وهذه المخلفات تحمل العديد من الميكروبات والبكتيريا الضارة ويجب علينا تنظيفها بشكل دوري لحماية أنفسنا من العديد من الأمراض المختلفة، سنعرض لكَمْ بعض الوصفات التي يمكنكَمْ تحضيرها بالمنزل واستخدامها فِيْ تنظيف الحمام – حمام المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

نظف وعاء المرحاض والسيراميك من الاصفرار.

بأكثر من وصفة طبيعية سنقدمها فِيْ السطور التالية من مقالنا، ومن أبرز هذه الوصفات كل ما يلي –

وصفة الخل الأبيض

مكونات الوصفة –

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

زجاجة رذاذ بلاستيكية.

فرشاة لتنظيف الأرضيات والمراحيض.

كوب كبير من الماء الدافئ.

طريقة تحضير وصفة خل لتنظيف المرحاض والسيراميك –

أضف الخل والماء إلى زجاجة الرش ورجها جيدًا حتى يختلط الخل بالماء الدافئ.

ابدأ برش الخليط على الحمام المراد تنظيفه أو على بلاط السيراميك فِيْ الحمام وعلى الفواصل.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة 15 دقيقة حتى يتفاعل مع الأوساخ واللون المصفر.

بعد ذلك، افركي البقع بفرشاة تنظيف الأرضيات، ثم اشطفِيْ الحمام وبلاط السيراميك بالماء النظيف وجففِيْهما على الفور.

تعتبر عملية التجفِيْف من أهم عمليات التنظيف لأن ترسب المياه فِيْ المنطقة يتسبب فِيْ تحولها إلى اللون الأصفر مرة أخرى.

وصفة صودا الخبز

المكونات المطلوبة –



منظف ​​الارض.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

زجاجة رذاذ

فرشاة تنظيف الأرضيات.

كيفِيْة استخدام صودا الخبز لتنظيف الأرضيات –