منى أبو ذكري تختار منى زكي بطلة لعملها الرمضاني 2023

اختار المخرج كامل أبو زكري الفنانة منى زكي لتكون بطلة العمل الجديد، والتي ستخوض خلالها سباق رمضان 2023 من خلال مسلسل نسوي مقتبس من رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس.

وأشادت أبو ذكرى بأداء منى زكي، مشيرة إلَّى أن لديها إحساسًا دقيقًا يجعلها تتألق مع الشخصيات التي تجسدها.

وكشف أن العمل سيسلط الضوء على سلسلة من القضايا الخاصة بالمرأة المعاصرة دون الانتقال من فئة إلَّى أخرى، بالإضافة إلَّى تسليط الضوء على مشاكلها فِيْ المنزل.

من جانبها، أعربت كَمْيلة أبو ذكرى عَنّْ سعادتها بقرار تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصولها على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك خلال فعاليات دورتها الـ44 المقرر لها يومي 13 و 22 نوفمبر الجاري. امتنانًا لما ساهم به طوال مسيرته الفنية. .

أكدت كاملا أبو زكري، فِيْ اتصالها الهاتفِيْ ببرنامج “المرأة لا تعرف أنها تكذب”، أن لديها كل الحب والاحترام للفنانة فاتن حمامة، حيث تعتبرها قدوة يحتذى بها، مشيرة إلَّى أن استقبالها جائزة باسم فاتن هِيْ جائزة مدى الحياة لها.

وأشارت إلَّى الحالة النفسية السيئة التي كانت تمر بها فِيْ تلك الفترة، مما جعلها تشعر بالإحباط، مشيرة إلَّى أن فكرة الاعتزال كانت حاضرة للغاية، لكن الأمور تغيرت بسرعة وشعرت ببصيص أمل بعد إعلان تكريمها فِيْ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تفاعل المعجبون مع الإعلان عَنّْ انخراط منى زكي فِيْ وظيفة جديدة، على أمل أن تحقق الوظيفة الكثير من النجاح والتألق لأنها تأتي بعد إصرار كَمْيلة أبو زكري على المضي قدمًا فِيْ مسيرتها الإخراجية.

وعلقت إحدى المتابعين قائلة “نتطلع إلَّى الدور الذي ستلعبه منى، فهِيْ على استعداد دائم لاختيار الأعمال التي تحمل العديد من الرسائل التي تؤثر على المجتمع”.

وسأل آخرون عَنّْ هُوية الممثلات اللواتي سيشاركن فِيْ هذه المسرحية والتي ستجسد المشاكل العديدة التي تعاني منها المرأة فِيْ المجتمع الشرقي.

من جهتها، نشرت كَمْيلة أبو ذكرى تعليقًا على صفحتها على فِيْسبوك، أعربت فِيْه عَنّْ سعادتها بهذا التكريم قائلة “أحلى دموع دموع فرح، رحلة بدأت منذ 32 عامًا، وكان عَنّْدي 16 عامًا. مدير التصوير برئاسة الفنان حسين فهمي أشكر بلادي وحبيتي وفرحة كبيرة وشرف عظيم “.