منى.. أكبر المشاعر المقدسة ومستقر أطول طريق مشاة بالعالم

يعتبر مشعر منى أكبر الأماكن المقدسة من حيث المساحة. وهو واد محاط بالجبال من الجانبين من الشمال والجنوب، وجمرات العقبة من جهة مكة المكرمة ووادي المحسر من جهة المزدلفة.

#noon_news | منى هي أكبر مقامات الحج وساحة البيعة للعقبة. # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/4DFzzCxdSS

– قناة سعودية (saudiatv) 7 يوليو 2022

صعود الحجاج إلى منى

تعرف منى بأنها موقع مناسك الحج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق. في موقع منى ينتهي أطول شارع مشاة في العالم. والتي تبدأ من جبل الرحمة بعرفات مروراً بمزدلفة بأربعة مسارات. صلى الله عليه وسلم إذ شهد وعود العقبة الأولى والثانية، وعلى رأس ماله بناء مسجد العقبة.

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من أجل خدمة ملايين الحجاج الذين يتوافدون إلى مكة لأداء مناسك الحج، سخرت المملكة كل الإمكانات لتوفير كل ما من شأنه مساعدة الحجاج على أداء مناسكهم براحة وسهولة. ومن تلك المشاريع الضخمة مشروع جسر الجمرات الذي كلف أكثر من أربعة مليارات ريال و 200 مليون ريال.