من هي منى الوزان زوجة فهد الرجعان ، تزوج رجل الاعمال الكويتي فهد الوزان الشهير من السيدة الكويتية رائدة الاعمال منى الوزان وهي سيده اعمال كويتية شهيرة، حيث بدأت منى الوزان حياتها المهنية في عام 1970 م وحتى عام 2012، وتوقفت بعد ذلك عن العمل في فتره زواجها من فهد الرجعان وعن تورطه في قضيه اتلاف أموال المؤسسات والتأمينات الاجتماعية اذ انه كان يمتلك ارصده بنكيه كثيره في خارج دوله الكويت هذا ما اثار الجدل حوله.

السيرة الذاتية فهد الرجعان

بالحديث عن السيرة الذاتية لفهد الرجعان فقد ولد فهد الرجعان في الخامس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 1948 وبلغ عمر فهد الرجعان 74 عاما، وهو رجل اعمال كويتي اشتهر في الفترة الأخيرة عند زواجه من منى الوزان التي حققت شهرة كبيرة في دوله الكويت وعمل مديرًا في مؤسسه التأمينات الكويتية الاجتماعية، وحصل فهد الرجعان على الجنسية البريطانية اثناء عمله في بريطانيا، وكان يتنقل فهد الرجعان دائما بريطانيا والكويت لوجود شركاته في بريطانيا واعماله وكان فهد الرجعان يتاجر بين البلدين.

سبب اعتقال فهد الرجعان

وعن خبر اعتقال فهد الرجعان فقد تم الإمساك بفهد الرجعان يختلس الأموال ويتلف أموال المؤسسات العامة، وبشركة التأمينات التي كان يعمل فيها كمدير، وتم إيقافه عن العمل واتهامه بهدر المال العام وتم محاكمته لما تسببه من خسائر في الأموال العامة، وتم تجميد كافه أمواله في عام 2012، وتم رصد مبلغ 89 مليون دولار في البنوك خارج الكويت، وهذا امر ومبلغ كبير على مدير لشركه التأمينات الكويتية.

من هي منى الوزان زوجة فهد الرجعان

منى الوزان هي زوجة رجل الاعمال الكويتي فهد الرجعان، الذي تم اعتقاله في الآونة الأخيرة لاختلاسه أموال المؤسسات العامة بشركات التأمينات الكويتية، كانت منى الوزان تعمل مع زوجها وموظفه ولها اعمال تجاريه اخرى، وقد تزوجت من فهد الرجعان في عام 1970 وبدأت حياتها المهنية مع زوجها فهد الرجعان.

وبخصوص اختلاس فهد الرجعان لأموال التأمينات العامة للكويت وضم مبالغ كبيرة في البنوك خارج البلد فقد تم ايقاف فهد الرجعان عن العمل.