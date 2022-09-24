منى زكي بداياتي الفنية كانت صعبة والمخرج محمد خان رفضني 3 مرات

تحدثت الفنانة المصرية منى زكي عَنّْ بدايات مسيرتها التمثيلية، مشيرة إلَّى أن المخرج الراحل محمد خان أجرى تجارب أداء لها ثلاث مرات للمشاركة فِيْ فِيْلم “أيام السادات”، لكنها لم تستطع إقناعه.

بدايات الفنانة منى زكي الفنية

وقالت منى زكي لدى ظهُورها فِيْ برنامج “سهرانين” مع الفنان أمير كرارة “فِيْ فِيْلم أيام السادات أجريت 3 اختبارات كاميرا ورفضها المخرج محمد خان رحمه الله، لكن أحمد زكي أصر. . فِيْ وجودي فِيْ العمل “.

وأضاف أن “محمد خان وافق أخيرًا على وجودي وكان سعيدًا جدًا بحضوري وطلب مني أعمالًا أخرى”، لكنه أكد “فِيْ بداية حياتي الفنية لم يقتنع بي كثير من الناس، وظن البعض ذلك كنت محظوظة ولست ممثلة حقيقية.

منى زكي وأحمد زكي

وتحدثت خلال اللقاء عَنّْ علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي قائلة “التقيته شخصيًا فِيْ فرحتي وفِيْ مكتب المخرج شريف عرفة، وتقابلنا عمليًا كثيرًا، واستقبلني مع أكبر قدر من الاهتمام “. حب ودفء، والتقيت به فِيْ أيام السادات ونظر إلي بإعجاب.

الكثير من الوقت معا

كَمْا تطرقت النجمة إلَّى علاقتها بالفنان أحمد السقا، واصفة إياه بـ “عشرة أرواح وأفضل أبناء آدم الذين رأيتهم على الإطلاق”.

وأضاف “أحمد السقا هُو أفضل أبناء آدم رأيته فِيْ حياتي، والفنان الذي قدم الفرص للآخرين أكثر من غيره، وأتاح العديد من الفرص لزملائه، وأتيحت له الفرصة”. فِيْ تيمور وشفِيْقة. لقد أظهره كبطل، وهُو نجم من النافذة وضرورة ودية لا يستهان بها “.

وأكدت أن “أحمد السقا يرشح فنان السيناريو، وقد تصالح مع نفسه ومع واحد من أفضل الناس فِيْ مجتمع الفن”، فِيْما أشاد الفنان أمير كرارة بأحمد السقا قائلاً “أحمد السقا هُو. السبب وراء ربنا فِيْ نجومتي، وقد منحني الفرصة بفِيْلم هروب طارئ “.

يشار إلَّى أن منى زكي شاركت مؤخرًا فِيْ فِيْلم “الأصدقاء والأحباء” مع الفنان إياد نصار، وأثار هذا الفِيْلم إلَّى جانب عرضها جدلاً كبيرًا فِيْ العالم العربي بسبب مشاهدها التي وصفها البعض. على أنه “مزعج”.