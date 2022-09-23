منى زكي فشلت بقِصَّة حب قبل الزواج.. وهذا سر تعلّقي بأحمد حلمي

عادت الفنانة المصرية منى زكي للإعلام مرة أخرى، وكشفت فِيْ تصريحاتها الأخيرة عَنّْ العديد من الحكايات المتعلقة بحياتها الخاصة، وتحديداً مع زوجها الممثل أحمد حلمي.

وذكرت زكي أن عيد ميلادها يتزامن مع عيد ميلاد زوجها، وعلقت خلال تقديمها لبرنامج “سهرانين” “عيد ميلادنا يوم واحد. وبطلنا يجلب الهدايا”.

أول هدية تلقيتها من حلمي.

ووصف أن الهدية الأولى التي حصل عليها من أحمد حلمي تعتبر الأغلى، وهِيْ سلسلة اشتراها ولم يكن لديه نقود لشراء قطعة ذهبية، فجاءت معها بسلسلة قائلة “كأنها فتاة. مع ابنة وأنا أحبها، كان يخبرني أنه يحبني، وعَنّْدما انخرطنا وأقيمنا علاقة، أعطيته حاجة خاصة للتدليك ولتدليل نفسه “.

وأضافت أنها أقامت علاقة حب قبل الزواج من حلمي لكنها فشلت وبعد ذلك قدم لها والدها بعض النصائح فقال لها أبي قال لي ابقيني يا منى مثل العشب … يعَنّْي الحركة يمكن أن تكون أبطأ. عَنّْد المشي على العشب ولكن بعد المرور عبره يعود الشخص إلَّى سرعته الطبيعية مرة أخرى.

أسباب حبها لزوجها أحمد حلمي

وقالت الفنانة منى زكي “حلمي حنين ولا أريد أن أقول مشاعري على عكس الرجال. أحببته كثيرا وما زلت أفعل”.

وأشارت إلَّى أن والدها فِيْ البداية لم يوافق على زواجها من حلمي، بسبب حبه الكبير لها، وكان يقول “من هذا الذي يأتي ليأخذ ابنتي مني … مات أبي على يدي وحلمي.

وروت قِصَّة تربية كلب فِيْ غرفتها دون علم والدتها قائلة “أعطاني شخص كلباً. خبأته فِيْ السلم حتى لا تعرف والدتي. وضعت الطعام والماء داخل الدرج وأغلقت”. باب الغرفة ولكن والدتي اكتشفت فِيْ النهاية “.

وأضافت نجمة “لن أكون عزيزي والأصدقاء” أن والدها استقال عَنّْدما أنجبت ابنتها الأولى، “كان يستيقظ فِيْ الصباح الباكر، ويأتي إلَّى منزلي ويشتري لها وجبة الإفطار. كان يحبها. مثلي وأكثر “.