منى زكي ووفاء الكيلاني بينهم.. النجوم يدعمون شيرين عبد الوهاب

حرص العديد من نجوم الفن على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ظهُورها فِيْ حفل ختام مهرجان كارتاجو الدولي، السبت الماضي 20 أغسطس، بعد غياب طويل بسبب أزمتها النفسية.

وجهت الفنانة إلهام شاهِيْن، رسالة إلَّى شيرين عبد الوهاب، نشرت صورة لها من حفل ختام الدورة الـ 56 لمهرجان قرطاج الدولي، وعلقت عليها قائلة “شيرين أرقى القلوب وأجمل أصوات الله. يحميك من كل شر ومن النجاح إلَّى النجاح دائما ”.

كَمْا علقت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على ظهُور شيرين قائلة “قد تمرض .. تتعثر، ولكن عَنّْدما تشرق تضيء السماء والأرض”.

وجه الفنان حمادة هلال، رسالة دعم لزميلته شيرين عبد الوهاب، أعرب فِيْها عَنّْ حبه الكبير لها وتقديره لها، متمنياً لها حياة سعيدة فِيْ الفترة المقبلة، ونشر صورة له مع الفنانة المصرية من ورائها. مشاهد من حفل تخرج فِيْ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مرفقة بتعليق “ربنا اللي يحرمك من الفرح ويبارك على بناتك اختي العزيزة وصديقته فِيْ النضال”.

وأشادت النجمة المصرية فِيْفِيْ عبده بأداء النجمة شيرين عبد الوهاب فِيْ الحفل، حيث شارك متابعوها صورة لها، عبر “ستوري” على “انستجرام”، وعلقت قائلة “بسم الله إن شاء الله أنت شيرين،

كَمْا حرصت الفنانة التونسية لطيفة على إرسال رسالة لشيرين عبر تغريدة نشرتها على تويتر تقول فِيْها “مبروك يا حبيبي قلبي. اعط المزيد والمزيد وسنكون دائما سعداء بك”. “فن جميل”.

تفاعلت الفنانة منى زكي مع شيرين خلال حفلها وأرسلت لها رسالة عبر ميزة “الحكاية” قائلة “الفنانة الكبيرة يا رب فِيْ مكانك دائما”.

وبالمثل حرصت الفنانة شيماء سيف على إرسال رسالة لشيرين عبد الوهاب عبر حسابها على “ إنستجرام ”، حيث نشرت مقطعًا من الحفل وعلقت “مون، كثير من الرؤساء وعَنّْاق كبير، أنا أحب”.