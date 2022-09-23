منى عبد الغني كلنا منكبر ومنتغير.. والدراما بريئة من أعمال العَنّْف بالشارع

وصفت الفنانة المصرية منى عبد الغني ما تعرضت له مواطنتها الفنانة ميرفت أمين من “التنمر” على صورتها فِيْ تعازي المخرج علي عبد الخالق بأنه “عيب وعدوان”.

وقالت منى عبد الغني فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” خلال مشاركتها فِيْ حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدرامي “ما حدث مع الفنانة ميرفت أمين عيب ومخالفة وليس من أخلاقنا”. يجب أن ترد. ليس من الممكن التزام الصمت بشأن الحَقيْقَة، ولكن عَنّْدما أرى شخصًا يتنمر على شخص آخر، لا يمكنني تجاوز ذلك “.

وبخصوص العلاقة بين الأحداث العَنّْيفة التي تحدث فِيْ المجتمع من حين لآخر بالمسرح والأعمال الفنية، أوضح أن “العمل الفني يسلط الضوء على ما يحدث فِيْ الشارع وليس العكس، ولا يفعل ذلك”. للترويج لها.، وكان المقصود من التعرض للأحياء الفقيرة عَنّْد عرضها فِيْ الدراما إصلاحها وهذا ما تم القيام به بالفعل “.

وقالت “مهرجان القاهرة للدراما ليس بجديد علينا. قديما كان هناك مهرجان الاذاعة والتلفزيون ثم توقف وعاد”.

وأوضح أن “التكريم ربما يكون قد تأخر فِيْ تكريم الفنانين الكبار، لكن ذلك بسبب ظروفهم الصحية، لكن كان من الضروري تقديم لمسة الإخلاص هذه”.

وكانت الفنانة منى عبد الغني قد شاركت فِيْ الموسم الدرامي الأخير من رمضان بمسلسل “الاختيار 3” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وخالد زكي وياسر جلال والعديد من الفنانين، وكان تأليف هاني سرحان ومن كتاب “استخراج بيتر ميمي”.