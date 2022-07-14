منى فاروق تظهر بالمايوه بعد حديثها عَنّْ الموت بساعات

أثارت الفنانة المصرية منى فاروق، موجة من الجدل بعد ظهُورها بملابس سباحة من قطعة واحدة، بعد ساعات من حديثها عَنّْ قرب وفاتها ورغبتها فِيْ الذهاب إلَّى مكة لأداء العمرة.

شاركت منى فاروق متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، عدة منشورات عَنّْ إجازتها الصيفِيْة فِيْ أحد المنتجعات، ظهرت إحداها بصحبة المنتج المصري محمد السبكي، معلنة عودتها إلَّى السينما حيث ظهرت. مرتدية ملابس السباحة البيضاء وغطت مؤخرتها بملابس سباحة شيفون سوداء.

ما فاجأ المتابعين هُو إزالة الصورة التي التقطتها منى فاروق بعد وقت قصير من نشرها، وقد يكون ذلك نتاج تعليقات سلبية وانتقادات.

منى لم تكن راضية عَنّْ هذا المنشور، بل شاركت أيضًا مقطع فِيْديو آخر ظهرت فِيْه تتأرجح وترقص من جانب من المنتجع إلَّى جانب آخر، بينما يتحدث صوت الفنان المصري الراحل سمير غانم عَنّْ الحياة والسعادة برفقة الفنان. مقطع.

طلبت الفنانة من متابعيها الدعاء لسمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبدالعزيز بالرحمة، مع حساب ابنتها دنيا سمير غانم المتضمن فِيْ التعليق، وكتبت عاشوا لكَمْ جميعاً، رسالة حب من حبيبتي سمير غانم، غادرنا.

لاحقًا، شاركت منى فاروق متابعيها مقطع فِيْديو لها فِيْ أحد المتاجر وهِيْ تحاول اختيار أحد التصاميم، حيث اختارت فستانًا ضيقًا بأحزمة سباغيتي وشق طويل فِيْ الظهر، بينما تتأرجح من اليمين إلَّى اليسار.

نظرة منى الجريئة تأتي من نفِيْها لما يقوله متابعيها، بعد أن كشفت أنها دخلت فِيْ حالة اكتئاب شديد لأنها لا تزال عازبة، بالإضافة إلَّى قلة المال، قالت ذلك فِيْ مقطع فِيْديو شاركته عبر “القِصَّة”. . خاصية على انستجرام “انا مكتئب جدا خلال هذه الفترة لاسباب كثيرة. سنجل طبعا ومختنق لا مال”.

كَمْا تحدثت منى فاروق عَنّْ الوفاة، مشيرة إلَّى أنها تشعر دائمًا أن وفاتها ستكون فِيْ حادث سيارة أو على سجادة الصلاة، راغبة فِيْ أداء مناسك العمرة قبل وفاتها، طالبة خاتمة طيبة.