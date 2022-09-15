منى فاروق مصابة بورم فِيْ العين.. وترقص على أغنية دنيا سمير غانم

أثارت الفنانة المصرية منى فاروق قلق وخوف محبيها على صحتها، بعد أن كشفت أنها تعاني من عدة مشاكل صحية، من بينها انسداد الشرايين.

شاركت منى فاروق، عبر وظيفة Instagram، مقطع فِيْديو تكشف فِيْه أنها تعاني من انسداد فِيْ الشرايين ومشاكل فِيْ الرؤية، مؤكدة أنها تعاني من ورم فِيْ العين، مما يؤخر خضوعها لعملية جراحية لتصحيح الرؤية. باستخدام تقنية الليزك. .

وجه فاروق الكاميرا إلَّى عينها المنتفخة وقال “أنا متعبة جدا خلال هذه الفترة. أدعو الله أن تسد شراييني وتملأ عيني 30٪. أرى كَيْفَ أنظر وأنتظر الورم فِيْ عيني ليهدأ. أسفل وإجراء عملية جراحية حتى لا أستطيع القيام بذلك، ويوجد ورم كهذا.

كَمْا نشرت منى مقطع فِيْديو لنفسها من داخل صالون الحلاقة وعلقت عليها قائلة “نصلي من أجل أن أقوم بالعملية قريباً ستكون عملية ناجحة … لكنني سأختار الدكتورة وحميها الله … يارب اشفني واشفِيْ كل المرضى “.

نهاية سعيدة

أخيرًا، نشرها فاروق ستوري، داعيًا خاتمة طيبة، قائلًا اللهم اجعل خاتمي أفضل. عَنّْدما يفكر الرب بي ويموت، صلي من أجل الرحمة، لأنني والله لا أحتاج إلَّى أي شيء بمفردي مع أحد.

منى فاروق ترقص على اغنية ننوح

من ناحية أخرى، نشرت مقطع فِيْديو وهِيْ ترقص على أغنية دنيا سمير غانم “ننوح”، فِيْ إشارة إلَّى تحدي الرقص الخاص بها.

منى فاروق غاضبة من اتجاه أحد المواقع

وفِيْ وقت سابق، أعربت منى فاروق عَنّْ استغرابها واستيائها من انتشار خبر عَنّْ إحدى إطلالاتها تحت عَنّْوان “منى فاروق فِيْ ثوب النوم ورَابِطْ رقص ساخن”، بعد مقطع فِيْديو عفوي نشرته عبر حسابها على إنستجرام.

أعاد فاروق نشر الفِيْديو عبر ميزة الأستوري، مصحوبة بتعليق مطول، يهاجم كل من حاول إهانتها والإساءة إليها، خاصة أنها ظهرت بشكل عفوي فِيْ الفِيْديو.

وأكدت منى أنها لا تمانع فِيْ الحديث عَنّْها كثيرًا، قائلة “أنت مزعج جدًا .. لكن أنا وكلامك لا يصنعان أي فرق بالنسبة لي. أنا عامل ربنا وليس الإنسان. حقًا. الله يكفِيْني وهُو خير وكيل فِيْ كل الناس الذين يكتبون عَنّْي بالكذب.

كَمْا بعث برسالة للمذيعين عَنّْ شرفه قائلاً “أنا فِيْ الأول والأخير فتاة هل تتحدثين عَنّْ برنامجي لماذا نخاف ربنا قليلا.