منى هلا تكشف حَقيْقَة تشجيعها لفتاة على الانتحار

علقت الفنانة المصرية منى حلا، على التصريح المنسوب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر أنه يشجع على الانتحار.

وقالت منى حلا فِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم” إنها لا تملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لم تدل بأي تصريح، وأن التعليق المتداول على فِيْسبوك حول تشجيعها على الانتحار غير صحيح.

وتابعت منى حلا، وهِيْ موجودة حاليًا فِيْ مصر، لكنها لا تشارك فِيْ أي عمل سواء كان فِيْلمًا أو دراما.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا منسوبًا للفنانة منى حلا، يشجع على الانتحار، قائلًا سيترك الناس راحتهم إذا لم يرغبوا فِيْ العيش.

منى حلا فنانة مصرية تبلغ من العمر 37 عامًا ولدت لأب نمساوي وأم مصرية، وتوفِيْ والدها وهِيْ صغيرة. لديه شهادة فِيْ اللغة الألمانية. بدأت مسيرتها الفنية عام 2001 بأجزاء صغيرة، حصلت على إجازة فِيْ اللغة الألمانية من جامعة عين شمس عام 2005. بدأت عملها الفني ببرنامج “يلا بينا” ثم معَنّْا فقط بعد ذلك شاركت فِيْ العديد من الأعمال الفنية أشهرها فِيْلم الباشا ستيودنت و بيبي دول، وفازت منى بلقب أفضل ممثلة. شابة عام 2008 وقدمت فِيْ عام 2011 برنامج منى طوف.

شاركت منى هلا فِيْ العديد من الأعمال الدرامية مثل “الإمبراطور، طامية مع الكافِيْار، سيتكوم، القاهرة ترحب بكَمْ، العَنّْدليب، الملك فاروق، سكة اللي غو، أيام الإرهاب والحب، الثانوية، عرض المصابيح – سيت كوم، عدي آل. نهار، ميت قلب، الجانب الآخر من الشاطئ، أبي ممنوع – سيتكوم – جزأين، سنوات من الحب والملح، غرفة ميكس – ميني سيت كوم، واقع الأوهام، فراق الشمس، الملكة فِيْ المنفى، أكتوبر آخر، الحب قِصَّة، أزمة سكر، جامعة، طيار طائر، ألف ورقة مالية.

ومن الأفلام التي شاركت فِيْها منى هلا “سيب وأنا سأذهب، الباشا تلميذ، زكي شان، لقطة مقرّبة، بيت لحم، أعظم الذنوب، ألوان السماء السبعة، بيبي دول نايت، فِيْ الطبيعة”. الألوان، الريف، راديو عمر، الصورة والصوت، حفلة منتصف الليل، طرفة عين، الليل فِيْ الهُواء الطلق، المصورون، الليل فِيْ الهُواء الطلق.

ومن بين المسرحيات التي شارك فِيْها “الحادثة، ما حدث، البرامج الكوميدية، لبه شو، مقلوب، منى نوف – عرض على يوتيوب، كوارتر ميكس، كوارتر ميكس اكسترا سبايس، أصدقاء الفرح على شبكة تلفزيون العرب وعدد من الأشخاص. من الحلقات.