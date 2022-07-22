منيو فطيرة الفلافل وأرقام التواصل لجميع الفروع والتقييم النهائي

قائمة فطيرة الفلافل هُو سلسلة مطاعم رئيسية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، متخصص فِيْ صنع جميع أنواع الفلافل والبيتزا، وهُو من أشهر المطاعم التي تشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

قائمة فطيرة الفلافل

أما بالنسبة لأسعار الكيك فهُو يقدم كيكة دجاج بسعر 15 ريال وكيكة فلافل خاصة بسعر 10 ريال ويمكن شراء طبق فلافل بـ 20 ريال وأيضاً بيتزا خضار صغيرة بسعر 19 ريال وكبيرة بـ 25 ريال. بينما سعر بيتزا الفلافل الخاصة صغير بسعر 18 ريالا وكبير 25 ريالا، ويقدم مطعم فطيرة الفلافل علب مختلفة للعائلات والأفراد.

صندوق العائلة فِيْ مطعم فطيرة الفلافل

يمكنك شراء علبة الفلال العائلية فِيْ المطعم بسعر 56 ريالا، كَمْا يقدم بوكس ​​العائلة الدجاج بسعر 73 ريالا، ويضم مطعم فلافل كيك علبة فلافل ودجاج معا للعائلة بسعر 66 ريالاً، خبز الفلافل والتورتيلا 16 ريالاً، وكوجيك فلافل مكونة من 2 كيكة فلافل مع الصلصة الخاصة بهم، ورقائق سعرها 21 ريالاً، وقائمة كيك الفلافل تحتوي أيضاً على وجبة دجاج فلافل بـ 23 ريال.

تقدم قائمة فطيرة الفلافل العديد من الأطعمة المختلفة مثل الوجبات التي ترضي جوعك بما فِيْ ذلك Pasti Falal بسعر 10 ريال و Fajita Pasti المتاح بسعر 15 ريال. هناك العديد من الأطعمة المختلفة والرائعة التي يمكنك تجربتها داخل مطعم فطيرة الفلافل حيث يقدم المأكولات المكسيكية وأيضًا الأطباق الجانبية التي يمكنك الحصول عليها وشراء المزيد من الصلصات المميزة بالإضافة إلى الوجبات، كَمْا يقدم العديد من أنواع المشروبات.

أصابع تارت الفلافل

المطعم متوفر بالمنطقة الشمالية (حائل – دومة الجندل – عرار – سكاكا) ومتوفر فِيْ تبوك (حي فرح الروضة – فرع حي العليا – فرع حي المروج) ومتوفر بالمنطقة الجنوبية. بمنطقة نجران وخميس مشيط، ويتوافر بالمنطقة الشمالية بالأحساء والدمام وحفر الباطن. تقع فِيْ المنطقة الغربية للمدينة المنورة وجدة.