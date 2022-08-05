من أجل محمد صلاح جديد.. فيوتشر يوجه صدمة للأهلي والزمالك

وجهت إدارة نادي المستقبل حالة من الذعر الشديد إلى ناديي الأهلي والزمالك، بشأن طلب ضم أحمد عاطف نجم الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي المستقبل.

وكان النادي الأهلي قد طلب خدمات أحمد عاطف، أول لاعب في فريق المستقبل لكرة القدم، خلال انتقالات الصيف المقبل.

كما أن هناك اهتمام من نادي الزمالك بالتعاقد مع أحمد عاطف خلال الفترة المقبلة.

هناك مفاوضات قوية من جانب بازل السويسري، مع فيوتشر للانضمام إلى أحمد عاطف، وهناك استقبال من ناديه لاحتراف اللاعب، حيث يوجد تفاؤل بأن اللاعب سيحظى بمغامرة كبيرة، خاصة كونه اللاعب. المحطة الأولى للاعب المصري الدولي محمد صلاح، وهو لاعب محترف حاليًا في صفوف فريق ليفربول.