من أسباب أستخدام الدمى بدلاً من البشر في اختبار حوادث التصادم ، أصبحت جميع الشركات العالمية في العمل على استخدام الدمى التي تشابه البشر في الاختبارات الخاصة بالحوادث ، وتعد الحوادث من اكثر المخاطر تهديداً على حياة الانسان كونه لا يعلم بطبيعة ووقت حدوث الحادث ، وجاءت تلك الاختبارات على الحوادث نتيجة كثرة عددها ، وكذلك بسبب زيادة المشكلات الناتجة عن سوء تصنيع المركبات، وتعد حوادث الاصطدام من أخطر الحوادث، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

من هو صانع الدمية

صنعت روث هاندلر، إحدى سيدات الأعمال في أمريكا، دمية باربي لأول مرة في العالم، في عام ألف وتسعمائة وتسعة وخمسين وأطلق عليها اسم ابنتها باربرا. في مدينة نيويورك، سميت دمية باربي باربي ميليسنت روبرتس وكانت عارضة أزياء.

أحد أسباب استخدام الدمى بدلاً من البشر في اختبارات التصادم هو ………… ..

من تطور العلم، تم استخدام الدمى في العديد من المجالات حيث تم إرسالها إلى الفضاء بأجهزة متخصصة لدراسة الأرصاد الجوية وغيرها من الحركات الكونية، واستخدمت بعض الشركات هذه الدمى من أجل معرفة وتحديد إمكانيات القوارب، في محاولة لتقليل الاصطدامات. والتي تحدث بشكل متكرر، ومن أهم أسباب استخدام هذه الدمى في اختبار التصادم نذكر ما يلي

الحفاظ على حياة الإنسان.

معرفة مدى تأثير الإنسان في الاصطدامات التي تحدث.

هذا الاختراع هو أحد العوامل التي تحافظ على البيئة.

من أسباب أستخدام الدمى بدلاً من البشر في اختبار حوادث التصادم ، دائماً ما تجري الاختبارت على الدمى لتجنب الحاق الضرر بالكادر البشري في حال كان هنالك خلل ما في عملية التصنيع للمركبات ، وتعد الدمية المعروفة باسم باربي هي اول دمية في العالم صنعت على يد سيدة امريكية .