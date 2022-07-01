من أستراليا إلى أذربيجان.. مبتعثون سعوديون ينقذون حياة الآخرين 

في غضون أسبوع، تداولت الصحف الأسترالية قصة اثنين من المتدربين السعوديين، تمكنا من إنقاذ امرأتين، إحداهما كانت كبيرة في السن والأخرى حامل، ودخلتا المخاض فجأة على متن طائرة.

كرمت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا هذين العالمين.

قصة أول طالب مبتعث، عبد الإله العنزي، أنه في طريقه إلى ساحة انتظار السيارات في مستشفى أوستن في ملبورن، وجد امرأة مسنة ترقد تنزف بغزارة، مع كسر في الكاحل وساق مقطوعة. والقدم، وتمكنت من وقف نزيفها.

من هو عبد الإله العنزي

جاء إلى أستراليا من الرياض أواخر عام 2017 لدراسة التمريض بعد حصوله على منحة دراسية من مدينة الملك فهد الطبية بالعاصمة السعودية، وهو الآن في سنته الدراسية الأخيرة والتحق ببرنامج تدريبي في مستشفى أوستن في ملبورن.

سيعود طالب التمريض السعودي إلى الرياض بعد التخرج لرعاية المرضى في وطنه.

إنقاذ الحامل

وتكريم سعودي آخر هو ملفي الخنجر، الذي تطوع لإنقاذ امرأة حامل على متن رحلة طيران بروناي إلى أستراليا بعد أن اتصل طاقم الرحلة للاستفسار عن وجود طبيب على متن الرحلة.

وقال الطبيب إنه أثناء رحلته إلى أستراليا على متن طائرة خطوط رويال بروناي الجوية، وبعد نصف ساعة من إقلاعها، صدرت مكالمة من طاقم الرحلة للركاب للاستفسار عن وجود طبيب، مضيفًا أنا شخصياً الطاقم، وتبين أن هناك سيدة فلبينية تعاني من آلام المخاض، وكانت حاملاً في الأسبوع الثامن والثلاثين، وبعد الفحص البدني تبين أنها على وشك الولادة، والطفل على متن الطائرة.

سعوديون ينقذون حياة أذربيجاني

وفي الشهر الماضي أيضا، قام المواطنون السعوديون غالب الشمري وعيد الشمري وسعد المطيري بإنقاذ مواطن أذربيجاني فقد وعيه إثر سكتة قلبية، حيث أجرى له الشباب السعوديون الثلاثة الذين كانوا يزورون البلاد إنعاشًا له في القلب. للأذربيجاني حتى عاد نبضه وتنفسه تدريجياً.

وكان في استقبالهم سفير خادم الحرمين الشريفين في أذربيجان الدكتور حمد بن عبدالله بن خضير، وشكرهم على تقديم صورة مشرفة عن المواطن السعودي في الخارج.

في غضون ذلك، أشاد الأذربيجانيون الذين شهدوا الحادث بشجاعة الشباب السعودي الذي تحرك بسرعة لإنقاذ الضحية.

أستراليا مرة أخرى

والحادثتان المذكورتان أعلاه لم تكنا الوحيدين اللذين شهدتهما أستراليا في العام الماضي، تمكن طالب سعودي من مدينة أديلايد الأسترالية من إنقاذ جاره البالغ من العمر 94 عامًا من حريق منزل.

وقال الطالب السعودي نوح الحربي لوسائل الإعلام “كان يستريح بعد يوم حافل في الجامعة عندما أيقظته صراخ النساء خارج المنزل. وبمجرد خروجي رأيت دخان كثيف يتصاعد من منزل جيراني الأكبر سنًا، ودون إهدار دقيقة ذهبت إليهم وحاولت فتح الباب الأمامي.

واضاف “لسوء الحظ، كان الباب مغلقا فدخلت المنزل من النافذة وفتحت الباب للسماح لجار آخر بالدخول لي في عملية الانقاذ”.

قال المواطن السعودي لم نتمكن من العثور عليه في أي مكان في الممر، لكننا وجدناه فاقدًا للوعي داخل المنزل، فأخرجته وأخرجته، ثم وصلت الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشف الحربي أنه على الرغم من وصول عدة شاحنات ضخمة لتغطية حادثة الحريق وتجمع المارة بالخارج إلا أن أحدًا لم يأت لمساعدة الأسترالي المسن.

منحة سعودية تنقذ بريطانيًا من الغرق

سابقًا، أنقذ الطالب السعودي تركي الشمري رجلًا بريطانيًا يُدعى دين لوي من الغرق في نهر الريبل، وكان وقتها يوصف بالبطل، ومن الملاحظ أن صداقة جديدة نشأت بينه وبين عائلة لوي.

أنقذ تركي الشمري، الطالب في جامعة سنترال لانكشاير، دين لوي من نهر ريبل في بريستون بإنجلترا، بعد أن غطس في الماء في محاولة لإنقاذ كلب عائلته. كان الشمري بالخارج يطعم الطيور في الحديقة. عندما سمع الضجة.

قال نظرت إلى أسفل النهر فوجدت الرجل يقاتل من أجل حياته ويحاول ألا يغرق، فقفزت وسبحت نحوه، وكافح الاثنان لمدة 15 دقيقة للخروج من النهر.

بعد ذلك اتصلت به الشرطة بعد أن غادر الموقع ليعود إلى المنزل، ثم تفاجأ بوجود العديد من الاتصالات، بما في ذلك السفارة السعودية في المملكة المتحدة.

وتلقى الشمري اتصالاً هاتفياً من السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، وشكره، وزاد تغريدة هؤلاء هم أبناء أمتنا الشجعان.