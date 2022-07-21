من اخترع كرة القدم وما هو تاريخها ،الجواب على هذا السؤال انها المملكة المتحدة التي تقع في قارة أوروبا وكان ذلك في سنة 1863 م وقد أسست المملكة المتحدة أيضا اول لجنة تمثل اتحاد كرة القدم في بريطانيا ويعتبر البعض هذه الرياضة هي الساحرة بسبب انتشارها بل تعتبر الأول في العالم بنسبة للرياضات المعروفة ولقد أقيمت لها المسابقات الكثيرة في مقالنا هذا سوف نتكلم عن كل ما يتعلق بهذه الكرة المستديرة.

رياضة كرة القدم

تتكون رياضة كرة القدم من وجود فريقين متنافسين يتألف كل منهما من أحد عشر لاعباً، ويلعب هؤلاء اللاعبون بالتمرير والركل بالكرة بشكل أساسي بأقدامهم وأي جزء آخر من الجسم باستثناء أيديهم وذراعهم. الهدف من تسجيل عدد أكبر من الأهداف في مرمى الفريق الآخر يكون خلال فترة زمنية معينة تبلغ 90 دقيقة، مقسمة إلى نصفين مدة كل منهما 45 دقيقة.

من اخترع كرة القدم

تشير بعض السجلات التاريخية إلى أن كرة القدم ظهرت كرياضة منذ ألفي عام في حضارة الصين القديمة. خلال القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد، شهدت دولة الصين لعبة تُعرف باسم koju، وهي تشبه إلى حد بعيد لعبة كرة القدم. تم لعب هذه الرياضة على مساحة مربعة الشكل باستخدام كرة مستديرة الشكل.

وأيضاً وجدت في ثقافة أمريكا الوسطى القديمة، لعبة جماعية تضمنت كرة مصنوعة من الصخور، وهذا منذ حوالي ثلاثة آلاف عام. كما شهدت الحضارة اليونانية القديمة مجموعة من ألعاب الكرة، وكانت الكرة مصنوعة من الجلد في ذلك الوقت. بدأ استخدام هذه الكرة في القرن السابع الميلادي.

ذكر بعض المؤرخين طقوس قدماء المصريين شبيهة بكرة القدم، وفي منتصف العصور الوسطى تم استخدام كرة كمثانة مصنوعة من جلود الحيوانات وتشكلت على شكل حقيبة ثم لعبت في لعبة جماعية تُلعب باستخدام اليدين. وأقدام الفريقين، حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بالكيس دائمًا في الهواء.

الدول المشهورة بكرة القدم

يمكن ممارسة هذه الرياضة في العديد من الأماكن، مثل الملاعب الرسمية، وصالات الألعاب الرياضية الكبيرة، والشوارع، والميادين المدرسية، والحدائق، وعلى شاطئ البحر.

تدار أنشطة كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وبحسب إحصائيات الفيفا نهاية القرن العشرين، بلغ عدد لاعبي كرة القدم في دول العالم نحو 250 مليون لاعب، وعدد لاعبي كرة القدم. وصل عدد المعجبين إلى أكثر من مليار شخص.

تاريخ كرة القدم الحديث

يعود تاريخ كرة القدم الحديث إلى أكثر من قرن مضى، وذلك بفضل الشعب البريطاني في وضع أول قوانين موحدة لرياضة كرة القدم، ومن بين هذه القوانين منع اللاعبون الرياضيون من لمس الكرة باليد، ومع تطور لعبة كرة القدم اقتصر على عدد كبير من القواعد والتعليمات، تم وضع مناطق أكثر أهمية داخل ملعب الكرة مثل منطقة الجزاء وغيرها.

أول كأس عالم لكرة القدم

أقيمت أول بطولة لكأس العالم في عام 1930 م، في مونتيفيديو، وهي مدينة تقع في أوروغواي. وشهدت البطولة مشاركة عدد كبير من الدول مثل فرنسا وبلجيكا ويوغوسلافيا ورومانيا من أوروبا.

في عام 1934، أقيمت النسخة الثانية من كأس العالم في إيطاليا، ثم أقيمت البطولة الثالثة عام 1938 باستضافة فرنسا.

حظيت بطولات كرة القدم العالمية هذه بشعبية كبيرة بين مشجعي كرة القدم، لكن تلك البطولة التي أقيمت في البرازيل عام 1950 بعد الميلاد، حظيت بشعبية واسعة مقارنة بالبطولات السابقة.

من اخترع كرة القدم في عصرنا هذا

في عام 1836، حصل تشارلز جوديير على براءة اختراع كرة مصنوعة من المطاط المقوى.

طور العالم تشارلز جوديير هذا الاختراع ليصبح كرة مطاطية في عام 1855 معروضة في قاعة المتحف الوطني لكرة القدم، الذي يقع في ولاية نيويورك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد عام 1862 أول نفخ للكرات من خلال ثقب واحد يمكن فتحه وإغلاقه في كيس مطاطي مقوى.

شروط كرة القدم

في عام 1863، اجتمعت مجموعة كبيرة من الإنجليز لمحاولة الخروج بقوانين ثابتة وموحدة لجميع دول لعبة كرة القدم. لم يستطع هذا الاجتماع تقديم أي قوانين، لكنه كان المحاولة الأولى لإيجاد قواعد وقوانين اللعبة.

اسم من اخترع كرة القدم

في عام 1872، عُقد هذا الاجتماع للمرة الثانية وتم الاتفاق على أن الكرة “يجب أن تكون كروية ومحيطها يجب أن يكون من 27 إلى 28 بوصة.” كان الاختلاف في اللقاء على وزن الكرة ولكن تم الاتفاق على أن يكون من 13-15 أوقية أو 14-16 أوقية في بداية المباراة.

تأسست في عام 1888، كانت أول شركتين لإنتاج كرات القدم حول العالم هما Tomlinson of Glasgow و Mitre Company، واستخدمت مهارات قطع الجلود الخاصة كمكون رئيسي في صناعة كرة القدم وتمكنت هاتان الشركتان من إنتاج المزيد كرات ذات شكل مقبول أكثر من ذي قبل.

كرة قدم أرجنتينية استخدمت في النصف الأول من نهائي كأس العالم عام 1930 وشهد النصف الأول من كأس العالم كرة قدم مصنوعة في الأرجنتين مصنوعة من مادة أقوى من المطاط تتحمل الضغط العالي، وتم إضافة أنابيب بداخلها و مغطى بالجلد الثقيل. وصفت هذه الكرة بأنها ترتد بسهولة بعد ركلها وبها ثقب صغير للهواء، لكنها كانت مصدر ألم للاعبين عند ركلها.

استمرت محاولات تعديل هذه الكرة، واستخدمت أنواع مختلفة من جلود الحيوانات، وفي عام 1960 تمت إضافة قطعة قماش قوية بمواصفات خاصة تقول إنها ستمتد إلى حد معين. أعطى هذا التحسن في الصناعة مزيدًا من التحكم في أسلوب حركة الكرة ومنحها شكلًا كرويًا أفضل.

في الخمسينيات من القرن الماضي، تم استخدام لون جديد لطلاء الكرة، وهو اللون البرتقالي، ليسهل على اللاعبين والجمهور رؤية الكرة أثناء تساقط الثلوج.

في عام 1960، تم إنتاج أول كرة اصطناعية مصنوعة بالكامل من الجلد الصناعي. تتميز هذه الكرة بانخفاض امتصاص الماء والراحة على القدمين وسرعة ارتداد عالية.

استمرت محاولات التطوير في تصميم شكل كرة القدم، وبعد ذلك تم افتتاح العديد من الشركات المتخصصة في صناعة كرة القدم، مثل Adidas و Puma و Nike، واستخدموا مواد عالية الجودة. ساهمت التكنولوجيا الحديثة في اختبار كرة القدم والتصاميم المختلفة لكل بطولة.

اليوم أصبح من السهل متابعة مباريات كرة القدم ومشاهدة مبارياتها، ويرجع ذلك إلى التطور التكنولوجي السريع الذي أتاح متابعة المباريات عبر التلفزيون والإنترنت وأنت في المنزل.

أصبحت ممارسة كرة القدم أيضًا مهنة تتطلب الاحتراف، فهي أكثر من مجرد هواية.

انتهت حلقتنا اليوم التي كانت تتناول موضوع كرة القدم وتاريخها الكبير وكل المعلومات التي تتعلق بها من كل الجوانب فهذه الكرة تعتبر من اشهر الامور في العالم بل هي الابرز على وجه الكرة الارضية مقالنا كان بعنون من اخترع كرة القدم وما هو تاريخها نتمنى لكم التوفيق في اموركم العامة موقع العرب اليوم يرسل اليكم تحياته.