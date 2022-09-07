أفرج عَنّْ الضابط المصري السابق محسن السكري، الذي كلف رجل الأعمال هشام مصطفى بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وعاد إلَّى دياره بعد أكثر من 14 عامًا خلف القضبان فِيْ مصر.

وأكد المحامي رواد حماة، أن موكله السكري، الذي حُكَمْ عليه فِيْ البداية بالسجن المؤبد فِيْ قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، سبق الإفراج عَنّْه لحصوله على عفو رئاسي فِيْ القضية، قبل الحكَمْ عليه بالسجن 3 سنوات. السجن. السجن فِيْ قضية غسيل أموال.

وكشف المحامي، بحسب وسائل إعلام مصرية، أنه كان من المفترض إطلاق سراح السكري من السجن عام 2022 بموجب العفو، لكنه صدر بحقه حكَمْ فِيْ قضية غسل أموال، قبل تقديم التماس أدى إلَّى إطلاق سراحه بنصف المدة. . .

قُتلت سوزان تميم عام 2008 مقابل مليوني دولار.

فِيْ عام 2008 كلف محسن السكري رجل الأعمال هشام مصطفى بقتل المغنية سوزان تميم فِيْ 28 يوليو 2008 فِيْ شقة اشتراها فِيْ منطقة المارينا بدبي طلعت مصطفى للاستثمار العقاري وتم إحالتهم إلَّى محكَمْة الجنايات. .. ورفعت الحصانة عَنّْ هشام لأنه كان عضوا فِيْ مجلس الشورى المصري.

أصدرت المحكَمْة حكَمْاً بالإعدام على السكري ومصطفى بعد عدة مداولات وجلسات، فِيْ 21 مايو / أيار 2009، وأحيلت وثائقهما إلَّى مفتي جنايات القاهرة، بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن 15 عاماً، وسابقاً. ضابط الشرطة محسن السكري مع 25 عاما فِيْ السجن.

من هِيْ سوزان تميم

عاشت سوزان طفولة صعبة بسبب انفصال والديها عَنّْدما كانت صغيرة. عاشت مع والدها الذي حرمها من والدتها. درس فِيْ كلية الصيدلة، لكنه لم ينته بعد من دراسته، تقدم إلَّى البرنامج الفني “إستوديو الفن” عام 1996، حيث حصل على الميدالية الذهبية فِيْ الفئة التي شارك فِيْها.

تزوجت ثلاث مرات، الأولى من علي مزنار، لكنهما انفصلا فِيْما بعد، والثانية لعادل معتوق، منظم حزب لبناني، التقت به عبر المخرج سيمون أسمر، لكنها طلبت منه الطلاق لكنه رفض. طلقها. انفصلت عَنّْه واستقرت فِيْ القاهرة حيث يقع منزلها بالقرب من حي المعادي.

ونتيجة لقيام معتوق برفع دعاوى قضائية ضدها فِيْ لبنان، طالبت فِيْما بعد اتحاد الموسيقيين المصريين بمنعها من الانخراط فِيْ أي نشاط فني فِيْ مصر، وحتى منع القنوات الفنية الفضائية، بما فِيْ ذلك قناة روتانا، من بث أغانٍ أو كليبات لصالحها.

تزوجت للمرة الثالثة من بطل العالم فِيْ الملاكَمْة العراقية (الملاكَمْة) رياض العزاوي، وعاش معها فِيْ لندن لمدة 18 شهرًا بعد منعه من دخول مصر.

خلال هذه الأشهر، عاشت سوزان والعزاوي فِيْ جو من القلق والخوف على حياتهما، بعد تعرضهما للاضطهاد والاضطراب، بالإضافة إلَّى تلقيهما سلسلة من التهديدات الهاتفِيْة عَنّْدما كانا يعيشان معًا فِيْ لندن، وانفصلا عَنّْه أخيرًا. الانتقال إلَّى دبي بعد اكتشاف علاقاته المتعددة واستغلاله المالي لها.