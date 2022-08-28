من الاتحاد إلَّى الشباب.. سر “تغيير” وجهة فهد المولد فِيْ 2022

تغير مصير النجم فهد المولد فِيْ فترة الانتقالات الصيفِيْة لعام 2022، من نادي الاتحاد إلَّى الشباب، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، مساء الأحد.

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أوقفت لجنة مراقبة المنشطات النجم فهد المولد 18 شهرا بعد أن ثبت أن مهاجم الاتحاد حصل على مواد طبية محظورة كرياضي قبل أن يستأنف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما للتحكيم الرياضي السعودي. مركز.

انتهى عقد النجم فهد المولد مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فِيْ 1 يوليو 2022.

خفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي العقوبة على فهد المولد، حيث أعلن عَنّْ إمكانية مشاركته مرة أخرى فِيْ مباريات كرة القدم بشكل رسمي.

من اتحاد إلَّى شباب .. سر “تغيير” مصير فهد المولد عام 2022

وكشف الإعلامي علاء سعيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تواصل مع النجم فهد المولد، لسؤاله عَنّْ وجهته المقبلة فِيْ صيف 2022، موضحا أن اللاعب استجاب له. أن مسيرته انتهت مع الاتحاد.

فهد المولد، الذي عاش أيامًا صعبة مع انتقادات جماهِيْر الاتحاد، لا يريد العودة للنادي الذي بدأ مسيرته الكروية.

وقع النجم فهد المولد، عقود انتقاله إلَّى الشباب، ظهر اليوم الأحد، لثلاثة مواسم مقبلة، حتى صيف 2025، براتب سنوي يقدر بخمسة ملايين ريال سعودي.

وأشار الصحفِيْ وليد الصيعري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى سر تحول النجم فهد المولد من الاتحاد إلَّى الشباب، إلَّى أن الأمر كان بسبب الهاتف. اتصال من الرئيس خالد البلطان.

تمكن خالد البلطان من إقناع فهد المولد بتوقيع عقود التأسيس الخاصة به مع الشباب، لضمان مشاركة اللاعب قبل مونديال 2022 فِيْ قطر، حيث يظل أحد الخيارات الرئيسية للمدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد.