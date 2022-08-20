من الاتحاد والأهلي.. النصر يشعل الميركاتو بـ3 صفقات محلية مفاجئة

يقترب مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، من تسوية 3 صفقات محلية مفاجئة، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ووقع النصر ثلاث اتفاقيات رسمية هذا الصيف وحتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والجناح الإيفواري جيزلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو”.

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وسبق أن كشف المعمار عَنّْ توقيع العالم لصفقة خارجية نهائية قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة وإمكانية ضم لاعبين محليين. بحسب رؤية الفرنسي رودي جارسيا مدرب فريق كرة القدم الأول.

فِيْ الواقع، شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة فِيْ سوق انتقالات النصر “المحلية” حيث اقتربت من إبرام 3 صفقات محلية كبرى ؛ كالآتي

* ساحر النادي الأهلي

أعلن الإعلامي الرياضي وليد الصيعري، موافقة عبد الرحمن غريب، جناح النادي الأهلي، على انضمام النصر رسمياً، فِيْ الصيف الحالي لميركاتو.

وأشار الصيعري، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن إدارة النصرة قدمت عرضاً رسمياً للنادي الأهلي. شراء عقد دائم بعد موافقة اللاعب.

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وأكدت تقارير صحفِيْة، فِيْ الساعات الماضية، أن ساحر الأهلي رفض جميع العروض المقدمة له، وكان ينتظر رفع عقوبة الحظر على نادي الهلال ؛ للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

* الثنائي النقابي القادم

أما صحيفة “الشباب” فقد أحدثت مفاجأة كبيرة بإعلانها دخول الانتصار بقوة فِيْ تعاملات محمد الصيعري وصالح العمري والفِيْصلي وثنائي أبها على التوالي. .

منذ بداية الميركاتو الصيفِيْ الحالي، يسعى نادي الاتحاد للتعاقد مع الصيعري والعمري. لتقوية الخط الأول لفريق كرة القدم الأول، لكن يبدو أن النصر الآن أقرب ؛ لإغلاق الصفقتين.

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الجدير بالذكر أن السياري بدأ مسيرته الكروية فِيْ الاتحاد، فِيْما خاض العمري تجربة احترافِيْة فِيْ النادي الأهلي لمدة 4 سنوات كاملة.