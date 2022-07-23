من يصدق أن الصغير شايع النفِيْسة، الذي أحب السباحة ولعب فِيْ مختلف الأندية، لعب هذه اللعبة فِيْ سنواته الأولى ليصبح من أكبر النجوم، وكان اسمه مكتوبًا بأحرف من ذهب، بالسعودية، سجلات كرة القدم العربية والقارية.

كتب النفِيْسة اسمه بأحرف ذهبية فِيْ سجل أهم لاعبي الأخضر عبر تاريخه، عبر مشهد لا ينسى، عَنّْدما سجل الهدف الأول للسعودية فِيْ نهائي كأس أمم آسيا 1984، الذي أقيم فِيْ سنغافورة.

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جاء هدف النفِيْسة فِيْ مرمى الصين فِيْ نهائي 1984 ليقود الأخضر إلَّى لقبه القاري الأول على الإطلاق، قبل أن يعزز الأسطورة ماجد عبد الله النتيجة بهدف فِيْ بداية الشوط الثاني.

النفِيْسة، من مواليد 20 مارس 1962، بدأ ممارسة الرياضة عَنّْ طريق السباحة، حيث كان يمارسها فِيْ أندية محافظة الخرج مسقط رأسه الكوكب السعودي.

واصل النفِيْسة اللعب فِيْ صفوف فريق الكوكب طوال مسيرته ورفض الانتقال إلَّى الثلاثي العملاق الهلال والنصر والاتحاد، وحتى عَنّْدما انضم إلَّى المنتخب السعودي عام 1984. كأس الخليج وكأس أمم آسيا فِيْ نفس العام كان فريقه يلعب فِيْ الدرجة الأولى.

ولعب النفِيْسة 32 مباراة بالقميص الأخضر، وسجل 10 أهداف منها 23 كبداية و 9 كبديل، ولم يطرد اللاعب أو يتلقى بطاقة صفراء أثناء تمثيله للخضر.

قرر النفِيْسة الاعتزال فِيْ أواخر الثمانينيات، بعد تعرضه لإصابات متعددة فِيْ الغضاريف والرباط الصليبي، ليضع حداً لمهنة مجيدة وإن كانت قصيرة.