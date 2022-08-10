من الذي اعتمد يوم الشباب العربي ، يعد الشباب هم الأفراد والركائز الاساسية والذي يستند عليهم في الأمة الاسلامية ، وهم العمود الفقري للأمة، وذلك مايدعي الكثير من الدول الى الحفاظ على الشباب وذلك لهدف النهضة والتنمية في الدولة التي تحتوي على فئة الشباب ، و تعريف الناس بدور الشباب الفاعل في المجتمع ، وقد عملت الأمم المتحدة على تخصيص يومًا خاصًا للشباب العالمي، وسنتعرف على يوم الشباب العالمي في التالي ، تابعوا معنا .

اليوم العالمي للشباب 2022

يعتبر يوم الشباب العربي من الأيام العالمية التي تساهم في نشر الوعي بأهم المشاكل التي تواجه فئة الشباب، ولا يقتصر هذا اليوم على الذكور فقط، بل يركز على دور الشباب والشابات والدولي. يصادف يوم الشباب في معظم دول العالم في الثاني عشر من الشهر في شهر أغسطس من كل عام ميلادي، حددت الأمم المتحدة أهداف يوم الشباب العالمي بما يتناسب مع كيفية مواجهة مشاكلهم وتحدياتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء الشباب المختلفة وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية.

من وافق على يوم الشباب العربي

يعتبر يوم الشباب العربي من المناسبات العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي تهتم الدول بالاحتفال بهذا اليوم للتركيز على تقدم المجتمعات، والدفاع عن حقوق الشباب من قبل الدول والحكومات، حيث أن الشباب هم العمود الفقري للوطن وبالتالي جميع الدول ترعى مجموعة الشباب للمساعدة في نهضتها وتنميتها وذلك من خلال الاجتماع الذي عقد في 17 ديسمبر 1999 م. جاء هذا القرار نتيجة للتوصية التي قدمها المؤتمر العالمي للوزراء المسؤولين عن شباب العالم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أهداف يوم الشباب العالمي

يساهم الشباب في بناء المجتمع وتنميته. جاء هذا اليوم كفرصة لرفع وعي العالم بالمشكلات والصعوبات والتحديات التي تواجه شباب العالم، مما أدى إلى تحفيز وتنمية مهارات الشباب في مختلف دول العالم. حددت الأمم المتحدة أهداف يوم الشباب العالمي وهي كالتالي

تثقيف الشباب وتمكينهم من اتخاذ القرارات وتنفيذها وبالتالي إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات.

التركيز على القضايا التي تهم فئة الشباب، وبيان مساهمتها في صياغة السياسات المستقبلية.

استمع إلى آراء الشباب المختلفة، وشارك بأفكارهم ورؤاهم للمستقبل.

زيادة وعي الأمة بالتحديات والصعوبات التي تواجه مختلف الشباب في العالم.

وضع آليات حكومية لدعم الشباب ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بهم.

كلمة عن يوم الشباب العالمي

وانطلاقًا من أهمية هذه المناسبة، سيتم توجيه كلمة خاصة عن اليوم العالمي للشباب، والتي تستخدم في بداية الأحداث المهمة التي يتم تنظيمها في المنتديات الثقافية للتعريف بأهمية هذا اليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم وخير الدعاء وأكمل التحية على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم في الخير حتى يوم الحساب. دعم الشباب ورفع معنوياتهم لبناء مستقبل مشرق. أطيب التهاني لشباب بلادنا العربية بمناسبة اليوم العالمي للشباب على سعيهم الدائم لرفع رايات بلادهم في أعلى مراتب الوطن. والبلد بخير.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على من الذي اعتمد يوم الشباب العربي ، ومن الذي تبنى يوم الشباب العربي لقد تحدثنا ايضاً حول أهداف يوم الشباب العالمي ، بالإضافة إلى شرح بعض الأفكار الخاصة بيوم الشباب العالمي .