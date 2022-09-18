من الضفة وغزة.. ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين لدى مشغلين إسرائيليين

كشفت الأمم المتحدة أن عدد العمال الفلسطينيين العاملين لدى أرباب العمل الإسرائيليين ارتفع إلَّى 226 ألفاً.

وبحسب البيانات التي تلقتها “العرب اليوم الأخبار”، فقد بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية حتى الربع الثاني من العام الجاري 210،500 عامل، فِيْما بلغ عدد العاملين من قطاع غزة 15،500 عامل.

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، عمل حوالي 210،500 فلسطيني فِيْ إسرائيل والمستوطنات الإسرائيلية فِيْ الضفة الغربية، وهُو ما يمثل زيادة بنسبة 50٪ منذ عام 2022 “.

وأضاف أنه “اعتبارًا من منتصف سبتمبر 2022، تم إصدار حوالي 15500 تصريح دخول لعمال وتجار ورجال أعمال فِيْ غزة لدخول إسرائيل”.

“ساعد هذا التدفق الجديد للدخل العديد من العائلات فِيْ غزة على سداد الديون، والقيام بعمليات شراء أساسية، وشراء المزيد من الطعام، والحصول على العلاج الطبي”.

وأشار فِيْ هذا السياق إلَّى أن “حكومة إسرائيل اتخذت خلال العام الماضي بعض الإجراءات الواعدة، خاصة فِيْما يتعلق بتخفِيْف القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من وإلَّى الضفة الغربية وقطاع غزة”.

لكنه أضاف أنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به والربط بين هذه الخطوات الاقتصادية وأفق الدولتين يجب أن يكون واضحا ومتسقا”.

يأتي إصدار هذا التقرير قبل الاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة فِيْ نيويورك المقرر عقده فِيْ 22 سبتمبر 2022.

وحذر التقرير من أن “الفجوة الآخذة فِيْ الاتساع بين المسار السياسي المتعثر والتقدم المحرز منذ إنشاء السلطة الفلسطينية تصل إلَّى نقطة عدم الاستدامة، مما يعرض الإنجازات التاريخية فِيْ الأراضي الفلسطينية المحتلة لخطر كبير”.

حزمة من أربعة عَنّْاصر رئيسية

حدد التقرير المنشور حزمة من العَنّْاصر الاستراتيجية التي “إذا نفذتها الأطراف وشركاؤهم، يمكن أن تسهم فِيْ عكس المسار السلبي الحالي على الأرض، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، والحفاظ على قابلية قيام الدولتين”. إلَّى أن يحين الوقت الذي يمكن فِيْه استئناف المفاوضات الرسمية “. .

وأشار إلَّى حزمة مفصلة تدور حول أربعة عَنّْاصر رئيسية معالجة الدوافع المستمرة للصراع وعدم الاستقرار. تعزيز المؤسسات الفلسطينية والتصدي لتحديات الحكَمْ الفلسطيني. تحسين الوصول والحركة والتجارة وبالتالي خلق مساحة لنمو الاقتصاد الفلسطيني ؛ وأخيراً، مواءمة إطار العلاقات الاقتصادية والإدارية بشكل أفضل مع التحولات الاقتصادية للعقود الماضية.

كَمْا حذر تقرير الأمم المتحدة من “التشرذم الحالي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يقلل من نطاق النمو الاقتصادي الفلسطيني، ويغذي الاحتياجات الإنسانية، ويؤدي إلَّى الصراع، ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية فِيْ المستقبل”.

وأوضح خطوات لزيادة تخفِيْف القيود الإسرائيلية على الحركة والوصول فِيْ الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحسين وصول الفلسطينيين إلَّى الأراضي والموارد، وتحسين الربط بين اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعالجة الانقسام الفلسطيني الداخلي.

قال تور وينزلاند “هناك مبادرات إستراتيجية يمكن للأطراف اتخاذها، معًا أو بشكل مستقل، وبدعم من الشركاء الدوليين، لتقوية السلطة الفلسطينية، وخلق مساحة لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة، وتحسين الوضع الإنساني والتنموي”. منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فِيْ الشرق الأوسط. المالية والحوكَمْة للفلسطينيين.

وأضاف أن “هذه المبادرات مجتمعة ستساعد فِيْ إعادة التوازن فِيْ التعامل الفلسطيني مع مؤسسات الدولة الإسرائيلية وتنشيط حل الدولتين”.

وشدد التقرير على أنه فقط من خلال عكس الاتجاهات السلبية على الأرض، ولا سيما انعدام الأمن المتزايد فِيْ الضفة الغربية المحتلة، يمكن إحراز تقدم حقيقي فِيْ جميع المكونات.

وقال “فِيْ نهاية المطاف، لا يوجد بديل لعملية سياسية حقيقية من شأنها أن تعيد الأطراف إلَّى مفاوضات هادفة وتحل القضايا الجوهرية التي تدفع الصراع”.