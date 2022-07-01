من الطاقة إلَّى الغذاء.. أزمة سلاسل الإمدادات تجر العالم لـ”حالة طوارئ”

يبدو أن أزمة سلسلة التوريد التي شهدها العالم فِيْ عام 2022، مع ارتفاع الطلب العالمي، كانت مقدمة بسيطة للواقع الحالي للحركة العالمية للسلع.

ولا تزال الاتهامات متبادلة بين روسيا والغرب فِيْ التسبب فِيْ أزمة إمدادات الغذاء والطاقة الحالية، ودفعت أسعار المستهلكين إلَّى مستويات قياسية فِيْ الولايات المتحدة، ومستويات تاريخية فِيْ منطقة اليورو.

يبدو أن أزمة سلسلة التوريد التي شهدها العالم فِيْ عام 2022، مع ارتفاع الطلب العالمي، كانت مقدمة بسيطة للواقع الحالي للحركة العالمية للسلع.

الكرملين يلوم الدول الغربية

يوم الخميس، اتهم الكرملين مرة أخرى الدول الغربية بأنها مسؤولة عَنّْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وخلق صعوبات لصادرات الأسمدة والمواد الغذائية من روسيا.

لم يفرض الغرب رسميًا قيودًا تجارية على الأسمدة والمواد الغذائية الروسية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اشتكى فِيْ اجتماع مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو فِيْ موسكو من أن “أصحاب الشركات التي تنتج الأسمدة وحتى أفراد عائلاتهم قد تعرضوا لعقوبات. “

إضافة إلَّى ذلك، قال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات على الموانئ الروسية وتسببا فِيْ صعوبات فِيْ تأمين سفن الشحن … “كل هذا يخلق مشاكل معينة فِيْ أسواق المواد الغذائية والأسمدة.”

بوتين يواجه أمريكا

وفِيْ تصعيد جديد من جانبه، اتهم بوتين الولايات المتحدة بتحويل سلاسل الغذاء من الأسواق العالمية إلَّى واشنطن وتخزينها، مما يؤجج الأزمة، مضيفًا أن “الدول النامية فِيْ أسوأ الأوضاع فِيْ هذه الحالة”.

من جهته، عزز تحالف “أوبك +” سلاسل توريد النفط الخام، من خلال تنفِيْذ زيادة فِيْ الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميًا فِيْ شهري يوليو وأغسطس 2022، مقارنة بـ 432 ألف برميل تم تحديدها فِيْ الأشهر السابقة.

فِيْ مواجهة أزمة الطاقة العالمية، أثبت تحالف “أوبك +” أنه الأكثر موثوقية فِيْ إمدادات النفط الخام على مستوى العالم، من خلال ضخ أكثر من 21 مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلَّى الأسواق.

الصين وجهة مفضلة

فِيْ مواجهة هذه الأزمات العالمية فِيْ سلاسل التوريد، كانت الصين الوجهة المفضلة من خلال بيانات من وزارة التجارة الصينية تظهر أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، جذبت البلاد حوالي 47.68 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية للمشاريع الكبرى.

تعتبر الاستثمارات فِيْ قطاع النقل والطاقة والخدمات اللوجستية أبرز ما تم ضخ السيولة لتوسيعها فِيْ السوق المحلي، وهِيْ استثمارات تشهد إقبالاً قوياً من مختلف دول العالم.

فِيْ أوروبا، يبدو أن شركات التأمين فِيْ الكتلة تتجه لتوجيه ضربة لشركات توريد النفط الخام الروسية للأسواق الدولية، من خلال إعداد وثيقة تمنع شركات التأمين من توقيع اتفاقيات تأمين مع شركات النفط الروسية.

وأُدرج موضوع التأمين فِيْ الحزمة السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي فِيْ وقت سابق الشهر الماضي، والتي سيتم تنفِيْذها اعتبارًا من بداية العام المقبل.