من العدالة.. الاتحاد يوجه 4 رسائل خاصة لـ”الهلال والنصر”

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الجمعة، من تحقيق فوز على حساب مضيفه العدلة، (3-0)، فِيْ مباراة جمعتهم على ملعب سيوداد ديبورتيفا برينسيب عبد الله. بن جلوي فِيْ الأحساء، ضمن اليوم الأول لدوري مسابقات الروشان السعودي.

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يخوض الاتحاد مباراته الأولى فِيْ دوري “روشان” السعودي، موسم 2023، أمام العدالة الصاعد حديثاً من الدرجة الأولى، حيث التقى الفريقان على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية فِيْ المنطقة. الاحساء.

من العدل .. الاتحاد يوجه 4 رسائل خاصة لـ “الهلال والنصر”

أظهر فريق الاتحاد الكروي الأول بشكل جيد فِيْ مباراته أمام العدالة، والذي يوجه 4 رسائل خاصة إلَّى المنافسين المباشرين، الهلال والنصر، والتي استعرضناها فِيْ “السعودية الرياضية”، على شكل أرقام و الإحصاء، فِيْ الأسطر التالية

صنع الاتحاد 15 فرصة للتسجيل فِيْ الملعب، 8 منها كانت تسديدات صحيحة على المرمى من قبل أصحاب العشب.

– لم يحصل حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهِيْ على تسديدة فِيْ مرمى الاتحاد، مما يعكس صرامة الدفاعات الفِيْدرالية بقيادة حجازي والشراحيلي.

وسجل الاتحاد 3 أهداف وهُو أعلى رقم حتى الآن فِيْ الهجوم، بين المباريات التي أقيمت فِيْ اليوم الأول من دوري روشان السعودي.

استطاع بديل الاتحاد هارون كامارا أن يحل محل “الموقوف” عبد الرزاق حمدالله، بعد أن سجل هدفاً خاصاً، رغم أنه ظهر كبديل لمدة 7 دقائق فقط.