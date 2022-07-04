من القائل انا ما طلبتك ان تعود لصحبتي

من قال إنني لم أطلب منك العودة إلى شركتي، فمن الأعمال الشعرية التي اكتسبت شهرة كبيرة واهتمامًا ملحوظًا فِيْ الفترة الأخيرة هِيْ القصيدة التي لم أطلب منك العودة إليها، وهُو ما طلب التعرف على مؤلف هذه القصيدة، حيث أنها تعتبر من الأعمال الشعرية التي تتضمن العديد من المشاعر والمعاني العالية والتعبيرية، والتي تحاكي مشاعر الناس الذين يستمعون، ومن خلال هذا سنعرف من قال أنني فعلت. لا يطلب منك العودة إلى شركتي.

من قال إنني لم أطلب منك العودة إلى شركتي

الذي قال إنني لم أطلب منك العودة إلى شركتي هُو الشاعر عبد الله خليل فقيري شاعر من أصل سعودي وجنسية. ولد فِيْ محافظة نجران بالمملكة العربية السَعُودِيْة، والآن فِيْ عقده الرابع من العمر، أصبح مشهُوراً للغاية بعد أن بدأ تدريجياً فِيْ نشر العديد من أعماله الشعرية المختلفة على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ؛ وقد ساهم هذا بشكل كبير فِيْ سمعته، حيث لديه العديد من الأعمال التي حققت آلاف المشاهدات من الناس من مختلف دول العالم، وليس فقط من المملكة، ويستمر فِيْ تقديم الأعمال الشعرية المختلفة حتى يومنا هذا.

كلمات لم أطلب منك العودة إلى شركتي

انتشرت كلمات القصيدة “لم أطلب منك العودة لشركتي” على نطاق واسع مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تطلب معرفة أقواله وبالتالي نرفقها على النحو التالي

عند الاستماع إلى قصيدة لم أطلب منك أبدًا العودة إلى شركتي

حظيت قصيدة “لم أطلب منك العودة لشركتي” باهتمام كبير من الناس من مختلف أنحاء العالم العربي لأن القصيدة تعبر عن حالة الضياع والتخلي، وهِيْ من أسوأ الدول. يمكن للشخص أن يمر. فِيْ حياته، وبالتالي تم تداول الأغنية على نطاق واسع مما أدى إلى الرغبة فِيْ سماع كلماته، وبالتالي نرفق الأيقونة أدناه للاستماع إلى القصيدة للاستماع إليها بعد الضغط عليها

قم بتنزيل القصيدة التي لم أطلب منك العودة إلى شركتي

لم يعد الاستماع إلى كلمات الأغنية كافِيْاً، ورغم مرور الوقت إلا أنها لا تزال محض اهتمام الأفراد، بسبب الكلمات التعبيرية من الدرجة الأولى التي تظهر حالة الإنسان عند ضياعها فجأة دون أي شيء. التحذير وبالتالي يصبح ضعيفا فالثقة بالنفس تكون دائما فِيْ حالة إحباط وضيق كبيرين. مما يجعل حياته مليئة بالحزن والتعاسة والفراغ، وقد استطاع الشاعر السعودي أن يكتب هذه الكلمات حسب المشاعر، والتي نرفقها أسفل رَابِطْ التحميل المباشر “” بصيغة mp3 وبجودة عالية أيضًا.

اعمال الشاعر عبدالله خليل فقيري

قدم الشاعر عبد الله خليل فقيري مجموعة كبيرة من الأعمال والنصوص الشعرية المختلفة التي أظهرت أثرها الكبير على المستمعين من جميع أنحاء العالم لكون أعماله تضمنت كلمات معبرة للغاية ومشاعر وقلوب مثيرة، وفِيْما يلي قائمة من ومن أشهر الأعمال التي قدمها ما يلي

قصيدة الوقت.

قصيدة جازان.

قصيدة تواضع.

قصيدة واتصل بي بدون عتاب.

قصيدة قصب السكر.

قصيدة ماذا جنيت لملء صلاتي

وفِيْ هذا الصدد وصلنا إلى نهاية فقرات مقالتنا بعنوان من قال لم أطلب منك العودة إلى شركتي، ومن خلالها أصبحنا على دراية بمجموعة واسعة من المعلومات عن الشاعر عبد الله خليل فقيري. الذي اشتهر بتقديم العديد من النصوص الشعرية.