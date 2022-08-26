من القائل لكل شيء إذا ما تم نقصان ، هنالك العديد من القصائد الشعرية والحكم والامثال التي وصلت إلينا عبر الأجيال والتي دائماً ما يتم البحث من قبل المهتمين بتلك القصائد بالبحث حول القائل لتلك الأبيات الشعرية ،و الدوافع التي ادت به الى قولها ، والموقف الذي ذكرت بها تلك القصائد ، ومن تلك القصائد التي سنتعرف عليها عبر السطور التالية قصيدة لكل شيء إذا ما تم نقصان ، تابعوا معنا .

قصيدة لكل شيء إذا كانت مفقودة

قصيدة كتبها مرثية لسقوط الأندلس، يبكي فيها الشاعر بوطنه الذي تعرض للسرقة والسرقة، بحرقة وألم وحسرة. فيما يلي مقتطف قصير من القصيدة

من يقول عن كل شيء إذا كان مفقودًا

الشاعر أبو الباقة الرندي كتب قصيدة لكل شيء إذا اختزل وهي قصيدة رثاء للأندلس تجلى فيها عاطفة الحزم، وتحدث في سطورها عن سقوط الأندلس في يد الاسبان. ومن بينهم، من أجل الدعاية لأقلامهم للتعبير عن المحن والمصائب الأندلسية في ذلك الوقت، ويعتبر الرندي من الشخصيات البارزة في عصره، حيث اشتهر في الأندلس كثيرًا، بسبب مؤلفاته وكتاباته. في الأندلس وتنتمي إليها.

تقديم والد إقامة راندي

هو صالح بن أبي الحسن بن يزيد بن شريف من مواليد 651 هـ في مدينة الرندة جنوب الأندلس ونسب إليها. وله عدة ألقاب لعل أشهرها أبو البلقاء. الغزل والنحيب، وهو أيضًا من العلماء والفقهاء والمحفظين لأحاديث الرسول، لكنه تولى شؤون القضاء في بلده، واشتهر ببراعته اللغوية، وله العديد من الكتب، ولعل أبرزها كتاب الوافي في نظم القوافي، وله كتب في العروض، وكتاب آخر بعنوان روض الأنس. ونزهة الروح وأشهرها أبو البقاع المرثيات الحزينة ذات الطابع الملحمي.

شرح قصيدة لكل شيء إذا كانت مفقودة

في قصيدته يخبر الشاعر أن لا شيء يمكن أن يصل إلى الكمال، كل شيء في زوال وانحسار، العالم ظروف متقلبة ولا تبقى لأحد، يوم تسعد به نفسك، ويوم تضايقه، علو الإنسان و جلالته في الدنيا أمر لا يدوم أبدًا، لذلك يسأل الشاعر أين أصحاب الهيبة والسلطة والثروة كلهم ​​في ذبول، حتى السهل الذي جاء بعد الصعوبة، الفرح فيه. زوال، ثم يقول إن مصائب الدنيا متنوعة، ولكن كل مصيبة يجب أن يكون لها عزاء وعزاء يخفف من حدتها على النفس، إلا مصيبتنا بالإسلام الذي لا عزاء له، وكرر الشاعر أسلوب الاستجواب. أنه خرج لغرض التذمر والحزن، حيث يسأل الشاعر نادمًا على المعرفة والمآثر في قرطبة وفالنسيا والشتيبة ومدن الأندلس الأخرى، ثم يصف حالة المساجد من خلال المنابر البكاء والمنافذ. .

من القائل لكل شيء إذا ما تم نقصان ، ترجع القصيدة الى شعراء الاندلس منذ العديد من الاعوام الماضية ، وياتي ذلك الشاعر بوصف قصيدته على موطن تعرض به الى السرقة ، وكان يبكي ويتحسر بألم ، وتأتي القصيدة للشاعر أبو الباقة الرندي وهي قصيدة رثاء للأندلس تجلى فيها عاطفة الحزم .