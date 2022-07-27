من المجلة بالتفاصيل والأسعار تعرف على عروض هايبر بندة السَعُودِيْة خصومات لا تفوتكَمْ

هايبر بنده من أكبر المتاجر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وقد سعت لتقدم لعملائها العديد من الخصومات والتخفِيْضات التي يمكن أن تصل إلى أكثر من 50٪، مع العلم أن جميع المنتجات المتوفرة من هايبر بنده طازجة وصحية، ومن خلال موقعنا التالي مقال سوف نقدم لكَمْ مجموعة من عروض هايبر بنده فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

صفقات هايبر بنده فِيْ السَعُودِيْة

يشمل العرض المقدم من بنده عدد كبير من المنتجات ومنها ما يلي والذي سنذكره لكَمْ فِيْ السطور التالية.

أحدث العروض من بنده هايبر السَعُودِيْة

تريفا لحم تونا خفِيْف بالزيت 170 جرام متوفر بسعر 10 ريال سعودي ويتكون من ست قطع. يشمل العرض أيضًا معكرونة قودي المتوفرة بسعر 17.85 ريال سعودي. يشمل العرض قشطة المراعي، 170 جرام، متوفرة بسعر 10 ريال سعودي، تتكون من أربع قطع. يحتوي العرض على دقيق كويتي فاخر، كيلو واحد، متوفر بسعر 20 ريال سعودي، ويتكون من ست حبات. كَمْا يشمل العرض نادك زيت زيتون للطبخ، مكون من 20 حبة، متوفر بسعر 20 ريال سعودي. يحتوي العرض على محَلْي ستيفِيْانا المتوفر بسعر 20 ريال سعودي. يشمل العرض أيضًا كريمة الطبخ من المراعي، والتي تتوفر بسعر 20 ريالًا سعوديًا بدلاً من 27.75 ريال سعودي.

عروض أكثر من هايبر بنده المملكة العربية السَعُودِيْة

يشمل العرض أيضًا سائل غسيل الأطباق بقوة التبييض، متوفر بسعر 10 ريال سعودي. العرض يشمل مناديل الوجه كلينكس، متوفرة بسعر 20 ر.س. يشمل العرض أيضًا مياه بيرين المتاحة بسعر 23.95 ريال سعودي. يشمل العرض تشيكن دو والمتوفر بسعر 16.50 ريال سعودي للقطعة الواحدة، بينما يتوفر الكرتون بسعر 164.95 ريال سعودي. كَمْا يحتوي العرض أيضًا على شوكولاتة متنوعة بحجم 35 قطعة وزن 710 جرام، ومتوفرة بسعر 30 ريالًا بدلًا من 59.95 ريالًا. العرض يحتوي على عبوة إعادة تعبئة مناديل وجه باندا، متوفرة بسعر 20 ر.س. يشمل العرض أيضًا عسل الشفاء الطبيعي والمتوفر بسعر 39.95 ريال سعودي.

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