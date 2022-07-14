من المستفِيْد من انهِيْار العملة الأوروبية الموحدة.. اليورو يساوي الدولار

تم تداول اليورو والدولار الأمريكي يوم الأربعاء بنسبة 1 إلَّى 1 لأول مرة منذ عقدين، عَنّْدما كانت العملة الأوروبية فِيْ مهدها.

فِيْ التعاملات المسائية ليوم الأربعاء، ولفترة قصيرة، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو الأوروبي قبل أن ينخفض ​​بشكل طفِيْف، فِيْ إشارة إلَّى أن اليورو يواجه انخفاضاً أكبر فِيْ حال صدور قرارات المركزي الأوروبي هذا الشهر. أقل من توقعات السوق.

كان اليورو يفقد قوته مقابل الدولار منذ بداية العام، عَنّْدما كان يحوم بالقرب من 1.13 دولار، وسط حملة قوية لمكافحة التضخم من قبل مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، إلَّى جانب الاضطرابات العالمية الأوسع التي أطلقها الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

يعتبر الدولار القوي خبرًا جيدًا للأمريكيين الذين يفكرون فِيْ قضاء إجازة فِيْ أوروبا، أو شراء سلع فِيْ الخارج، لأنهم سيحصلون على المزيد من اليورو مقابل كل دولار.

وأيضًا، يمكن أن تنخفض أسعار السلع، مثل الحبوب، مما قد يخفف من حدة التضخم الذي لا يلين الذي أدى إلَّى زيادة إنفاق الأسر والشركات فِيْ السوق الأمريكية.

لكن خبراء قالوا، فِيْ تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، إن تراجع اليورو يشير أيضًا إلَّى تباطؤ فِيْ وتيرة التجارة العالمية، مما يزيد من مخاوف الركود خاصة فِيْ الاتحاد الأوروبي.

أيضًا، سيؤدي انخفاض اليورو إلَّى ارتفاع التضخم فِيْ دول منطقة اليورو، لأنها ستحتاج إلَّى المزيد من اليورو لشراء السلع المستوردة.

يشير تقرير وكالة بلومبيرج إلَّى أن ما يقرب من 60٪ من واردات منطقة اليورو مقومة بالدولار الأمريكي، مما يعَنّْي أن ارتفاع الأسعار سوف يسجل قفزات جديدة إذا استمرت العملة الأوروبية الموحدة فِيْ الانخفاض.

سيكون تراجع اليورو إيجابياً للغاية بالنسبة لقطاع التصنيع فِيْ منطقة اليورو، وخاصة الصناعات التحويلية مثل السيارات والطائرات والمعدات الثقيلة، لأن صادراتها تتم بالدولار فِيْ الغالب، لذا فهم يحصلون على المزيد من اليورو من كل دولار.

لماذا انخفض اليورو مقابل الدولار

أدى الصراع إلَّى تقلب الإمدادات الغذائية ورفع أسعار الطاقة فِيْ جميع أنحاء العالم، مما أثر بشكل خاص على الاتحاد الأوروبي، حيث اعتمدت العديد من الدول بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري الروسي.

فِيْ إطار حملة الضغط على جارتها الشرقية، تحرك الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لفطم نفسه عَنّْ النفط الروسي، فِيْ حين خفضت موسكو بشدة تدفقات الغاز.

وأدى ذلك إلَّى ارتفاع تكاليف الأوروبيين الذين ما زالوا يعانون بالفعل من وباء كورونا، لتضيف إلَّى الحرب الروسية الأوكرانية.

فِيْ الولايات المتحدة، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بقوة، ورفع عوائد سندات الخزانة، وجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين من اليورو.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات فِيْ عام 2022، وأشار إلَّى أن لديه أربع زيادات أخرى مخططة كجزء من استراتيجيته للسيطرة على التضخم.

ومن المتوقع أيضًا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلَّى هدف 2٪، ولكن بوتيرة أبطأ من الولايات المتحدة، حيث قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية لشهر يوليو.

بينما من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر بمقدار 0.75 نقطة مئوية، تمامًا كَمْا فعل فِيْ يونيو.

يعتبر الدولار ملاذًا آمنًا واكتسب قوة مع تحرك المستثمرين فِيْ مشهد اقتصادي غير مؤكد فِيْ أوروبا وأماكن أخرى.

على الرغم من المخاوف، وصف بعض المحللين التكافؤ بين اليورو والدولار بأنه معلم “نفسي” لن يكون بالضرورة نقطة تحول للعملة، والتي كانت بالفعل بعيدة عَنّْ ذروتها فِيْ عام 2008 بالقرب من 1.60 دولار.