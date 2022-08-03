من الميدان.. خدمات تجسد عناية المملكة بضيوف الرحمن

أعرب العديد من حجاج المسجد الحرام عن إعجابهم بتكامل الخدمات المقدمة لحجاج المسجد الحرام وتوافقها مع كل التطلعات والاحتياجات التي تساعدهم على أداء المناسك والعبادة في بيئة روحية وإيمانية، وحماسهم. لقضاء أوقاتهم في المسجد الحرام في الصلاة والاستغفار والتوسل تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم.

وأكدت نصرة حسين القادمة من بريطانيا لأداء العمرة، الحرص الكبير الذي يبديه جميع أصحاب المصلحة في رعاية الحجاج، منذ وصولهم إلى المطار حتى وصولهم إلى المسجد الحرام، وحماسهم في توفير كافة المرافق والتجهيزات اللازمة لهم. تسهيل نقلهم، سائلاً الله عز وجل أن يجازي كل المسؤولين عن خدمة حجاج الحرمين الشريفين خير جزاء على جهودهم في خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وأشار محمد الحربي، أحد حجاج الداخل، إلى جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام ودورها في تنظيم وتجميع الحشود، وتنوع خدمات الإرشاد والإرشاد والتقنية والخدمات الأخرى التي تقدمها المملكة. . المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج الحرمين في جميع المجالات، معربًا عن امتنانه لجميع منسوبي الرئاسة العامة لشؤون المساجد. المسجد الحرام والمسجد النبوي لجهودهما في هذا المجال والتي أثمرت بعد بعون الله والتوفيق في تحقيق أهداف المملكة لتقديم أفضل الخدمات وخلق القدرات المختلفة للتطوير والتحسين المستمر لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين. .

وقال عبد العظيم إبراهيم عبد الحميد من جمهورية مصر العربية نصلي اليوم في المسجد الحرام ونحمد الله بأمان وأمان بفضل جهود المملكة العربية السعودية في تقديم كافة الخدمات. للحجاج العمل الميداني لمدة (24) ساعة، مع العلم أن الإنجازات والمشاريع التنموية مستمرة في خدمة الحرمين الشريفين وحجاجهم لتجسيد الريادة العالمية للمملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج. الحرمين الشريفين.