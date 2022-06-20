من النبي الذي طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟ وما هي الطيور الأربعة؟

ومن الأسئلة الدينية التي يتكرر طرحها على المصريين الساعين لتعلم دينهم وطلابهم في الامتحانات: من هو النبي الذي طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى؟ في سورة البقرة.

وننقل للطلبة والمستجوبين في السطور التالية عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الله أن يبين له كيف يحيي الموتى؟ ما هي الطيور الاربعة التي امر الله احيائها.

من هو النبي الذي طلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى؟

الاجابة على سؤال من الرسول الذي طلب من الله ان يبيّن له كيفية احياء الموتى؟ هي سيدنا إبراهيم عليه السلام.

ما هي الطيور الأربعة التي أمر الله بها إبراهيم …؟

وأما سؤال ماهية الطيور الأربعة التي أمر الله إبراهيم أن يحضرها ، فقد اختلف العلماء في قصدها ، ورأى البعض أنها غير مجدية.

أما السؤال المتعلق بمن النبي الذي طلب من الله أن يبيّن له كيفية إحياء الموتى؟ والذي أشرنا إلى أنه النبي إبراهيم عليه السلام فقد وردت في قوله تعالى بسورة البقرة: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دعهم يأتون إليك مجاهدين ، واعلموا أن الله قدير وحكيم. (260).

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إِنَّنا أَحْقُقُ الشِّكَّ مِنَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: رَبَّ أَرْنِي كَيْفَ تَحْيِي الْمَيتَاتَ”. قال: ألم تؤمنوا؟ قال: “نعم ، ولكن ليطمئن قلبي”. ؟ وأكد العلماء أن إبراهيم – صلى الله عليه وسلم – لم يشك في قدرة ربه على إحياء الموتى ، فبدأ سؤاله كيف؟ اعترف بوجود الشيء وهو النهضة.