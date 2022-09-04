من النصر.. متى يعود بيتي مارتينيز إلَّى ملاعب كرة القدم

يتساءل عشاق رياضات الشوارع السعودية، مساء اليوم الأحد، عَنّْ مَوعِد عودة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب فريق النصر الأول لكرة القدم إلَّى الملاعب.

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وكان أول فريق كرة قدم لنادي النصر، وقع صيف 2022، وبخمسة لاعبين، هم البرازيلي لويس جوستافو، والكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والإسباني ألفارو غونزاليس، والإيفواري جيسلان كونان، وعبد الرحمن غريب.

من الانتصار .. متى سيعود بيت مارتينيز إلَّى ملعب كرة القدم

أثار اسم النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز جدلًا كبيرًا بين جماهِيْر المجتمع الرياضي السعودي، بعد أن قام عدد كبير من المحترفِيْن من الصحافة الرياضية بتوسيع مسار الانتصار إلَّى إنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا. انظر التفاصيل من خلال الموقع الرسمي)

وتم التأكيد على إصابة بيتي مارتينيز بـ “التهاب غشاء القلب”، حيث أعلن اللاعب نفسه، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، أنه سيعود إلَّى كرة القدم قريبًا.

أوضح هِيْرنان كاستيلو، والد النجمة الأرجنتينية بيتي مارتينيز، مؤخرًا عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر أن نجم النصر ليس فِيْ حالة صحية خطيرة، كَمْا يُشاع فِيْ وسائل الإعلام، موضحًا أنه سيعود بعد 2 فقط. 3 أسابيع.

يشار إلَّى أن عقد النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز يستمر مع النصر حتى صيف 2024.