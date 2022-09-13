من الهلال.. بشرى سارة لـ”المنتخب السعودي” فِيْ كأس العالم 2022

أعلن نادي الهلال، مساء اليوم الثلاثاء، عَنّْ أخبار سارة للمنتخب السعودي لكرة القدم، قبل 60 يومًا من انطلاق مونديال 2022 فِيْ قطر.

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أعلن المنتخب السعودي، أنه تم استدعاء 26 لاعباً لمعسكر سبتمبر التدريبي، قبل شهرين فقط من كأس العالم، مع إمكانية استدعاء أسماء أخرى فِيْ القائمة النهائية التي أعلنها المدرب الفرنسي هِيْرفِيْه رينارد قريباً.

من الهلال .. بشرى سارة لـ “المنتخب السعودي” فِيْ مونديال 2022

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال، على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، مقطع فِيْديو قصير من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء الثلاثاء، حيث ظهر النجم صالح الشهري، يشارك فِيْ جزء منه.

عودة صالح الشهري لن تجلب الفرح للهلال فحسب، بل ستصل أفراحه إلَّى معسكر المنتخب السعودي قبل المونديال.

عانى صالح الشهري، 28 عاما، من “تمزق فِيْ وتر” أثناء اللعب مع الهلال ضد الشارقة، فِيْ المباراة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022.

وضم المنتخب السعودي النجم صالح الشهري لقيادة الخط الهجومي للمدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، بعد أن سجل 7 أهداف وسجل آخر، فِيْ التصفِيْات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

يقع فِيْردي فِيْ مونديال 2022، فِيْ المجموعة الثالثة مع منتخبات بولندا والأرجنتين والمكسيك.