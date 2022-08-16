من الهلال للنصر.. آل معمر يستغنى عَنّْ بيتي و”يستبدله” بصفقة القرن

دخل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر فِيْ مفاوضات مكثفة مع أحد النجوم العالميين. لإدراجه فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، قبل الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ ووقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا إضافة إلَّى الثلاثي “الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والإيفواري جيزلان كونان والبرازيلي لويس جوستافو”.

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بالإضافة إلَّى هذه العمليات، تقترب الإدارة العالمية من تعيين النجم التشيلي إدواردو فارغاس، من أتلتيكو مينيرو، البرازيل.

* صفقة القرن تنتقل من الهلال إلَّى النصر

وفِيْ هذا السياق، كشفت سلسلة “VIVA Sport” عَنّْ قرب النجم البرازيلي الدولي لوكاس مورا، جناح توتنهام هُوتسبير، من الانتقال إلَّى الملاعب السعودية هذا الصيف.

أشارت السلسلة البرازيلية – الناطقة بالعربية – إلَّى أن مورا لديها 3 عروض رسمية ؛ من “السعودية وإيطاليا وإنجلترا”.

وأكد أن أقوى العروض لتوتنهام، لشراء النجم البرازيلي البالغ من العمر 30 عامًا ؛ إنه العرض السعودي.

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فِيْ صيف 2022 ويناير 2022، كان لوكاس مورا الهدف الأكبر لمجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، لكن تمسك اللاعب بـ “البقاء” فِيْ أوروبا حال دون إتمام الصفقة.

ورغم أن السلسلة البرازيلية لم تذكر اسم النادي السعودي الذي قدم عرضا لمورا إلا أن تسريبات صحفِيْة أكدت أنه كان الفوز. من يريد التخلص من النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

يشار إلَّى أن مورا بدأ مسيرته الكروية فِيْ نادي ساو باولو البرازيلي، قبل أن ينتقل إلَّى باريس سان جيرمان، ثم توتنهام هُوتسبير، فِيْ يناير 2022، حيث سجل 38 هدفًا وصنع 27 أخرى، فِيْ 204 مباراة رسمية.