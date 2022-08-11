من الوجوه المشرقة فِيْ عالمنا العربي، والنماذج المشرفة التي قدمتها جمهُورية مصر العربية فِيْ مجال العلوم، العالم المصري حاتم زغلول.

معروف بكونه له الفضل فِيْ اختراع تقنية Wi-Fi، والإنترنت اللاسلكي، وأحد المساهمين فِيْ تطوير الجيل الرابع من شبكات الإنترنت.

نشأتها

ولد حاتم زغلول فِيْ مدينة الجيزة بجمهُورية مصر العربية، فِيْ فبراير 1957، وتلقى تعليمه الجامعي بجامعة القاهرة، وحصل منها على درجة البكالوريوس فِيْ هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربائية.

بعد عام 1979، أكَمْل دراسته خارج مصر، قبل أن يقرر الهجرة ويبدأ حياته المهنية فِيْ كندا.

رحلة النجاح

فور تخرجه، تولى العالم حاتم زغلول وظيفته الأولى فِيْ شركة نفط دولية فِيْ مصر، حيث عمل لمدة عامين، قبل أن يتخذ قرار الهجرة إلَّى كندا.

عَنّْد الهجرة، عمل كَمْساعد تدريس فِيْ جامعة كالجاري الكندية، وهُو المنصب الذي شغله لمدة خمس سنوات، حتى عام 1989.

ابتداءً من عام 1989 عمل زغلول فِيْ مجال البحث فِيْ شركة الاتصالات الكندية Telus، وخلال عمله فِيْ هذه الشركة نجح فِيْ الوصول إلَّى اختراع Wi-Fi، حيث سبق أن ذكر أن عمله فِيْ مجال البترول ساعده للوصول إلَّى هذا الابتكار، عَنّْدما كان مهتمًا بالبحث عَنّْ طريقة لتقوية شبكة الهُواتف وزيادة سرعة الإنترنت التي كانت تشغل خدمة 2G.

نجح زغلول وشريكه فِيْ الوصول إلَّى هذا الابتكار ميشال فتوش لاختراع الواي فاي من خلال دراسة تأثير الموجات الكهرومغناطيسية القادرة على نقل المعلومات والبرامج والصور.

حصل زغلول على براءة اختراع لاختراعه فِيْ أمريكا وكندا، وأنشأوا شركة لتسويق تقنية Wi-Fi، وفِيْ عام 1991 تم الإعلان رسميًا عَنّْ الاختراع.

فِيْ عام 2000، أطلق أول هاتف محمول فِيْ العالم بهذه التقنية، داعمًا شبكة الجيل الثالث.

لم تتوقف إنجازات زغلول عَنّْد هذا الحد، حيث كان أحد المساهمين الرئيسيين فِيْ الوصول إلَّى شبكة 4G المنتشرة حاليًا فِيْ جميع أنحاء العالم.