من اليابان لألمانيا.. أزمة الطاقة تعيد الروح لـ”النووي”

تعود الطاقة النووية إلَّى الظهُور كحل جديد فِيْ ظل أزمة الطاقة ومتطلبات الأهداف المتعلقة بالمناخ، وتكتسب حاليًا اهتمامًا فِيْ العديد من البلدان من اليابان إلَّى ألمانيا.

فِيْ ألمانيا، يتزايد الجدل حول تمديد تشغيل المحطات النووية الثلاث المتبقية فِيْ ألمانيا، وذلك لتجنب أزمة طاقة متوقعة فِيْ الشتاء بسبب أزمة الطاقة التي اشتدت نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، هناك ظل الجدل لأشهر حول ما إذا كان سيتم تمديد فترة تشغيل محطات الطاقة النووية فِيْ ألمانيا لفترة أطول من المخطط لها.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر) فِيْ مقابلة صحفِيْة نشرت يوم الأحد، إنها غير مقتنعة بأن محطات الطاقة النووية ستحل مشكلة الغاز لبلدها.

وتابعت “يتم حاليًا إجراء اختبار إجهاد للشبكات لتحديد ما إذا كان لا يزال بإمكاننا مواجهة مشكلة فِيْ الطاقة”.

وأوضحت أن الذين كانوا يتحدثون عَنّْ الطاقة النووية يريدون العودة إلَّى الطاقة النووية.

وقالت “لقد دفعَنّْا مليارات الدولارات للتخلص التدريجي من استخدام المفاعلات النووية خلال العقد الماضي، والعودة إلَّى الوراء ستكون مجنونة وستكلفنا المزيد”.

من المقرر إغلاق آخر ثلاث محطات نووية متبقية فِيْ ألمانيا بحلول نهاية عام 2022.

لكن وزير المناخ روبرت هابيك (حزب الخضر)، وهُو ناشط بيئي، فتح النقاش بإعلانه منذ فبراير أنه قد يكون من “المناسب” تأجيل الإغلاق فِيْ ضوء الحرب فِيْ أوكرانيا.

وقبل هذه التصريحات، اعتبر المستشار أولاف شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكَمْ أن إطالة عمر محطات الطاقة النووية “ممكن”. لكن رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساسكيا إسكن، الذي لا يشغل منصبًا حكوميًا، عارض ذلك.

لكن وزير النقل السابق أندرياس شوير، وهُو مسيحي، لا يدعو فقط إلَّى إطالة عمر المفاعلات القديمة، بل إلَّى بناء محطات طاقة نووية جديدة.

وقال فِيْ تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية، الأحد، “الصيغة التي اقترحتها هِيْ ثلاثة زائد ثلاثة زائد ثلاثة”، موضحًا، “يجب تمديد ثلاث محطات للطاقة النووية، ويجب إعادة تنشيط ثلاث (تم إغلاقها مؤخرًا)، وثلاثة يجب أن أن تُبنى من الصفر “. .

وأضاف “نحتاج إلَّى مصدر موثوق للطاقة للاقتصاد، وإلا فإن تراجع التصنيع فِيْ ألمانيا سيستمر”، مضيفًا أن ألمانيا عالقة فِيْ الفخ الأيديولوجي لحزب الخضر، الذي يرفض معظم أعضائه العودة إلَّى الاستخدام. من الطاقة النووية.

لكن جيرالد نيوباور خبير الطاقة فِيْ منظمة السلام الأخضر الألمانية قال إن “التمديد النووي لا يشكل حلا لأزمة الطاقة”، مؤكدا أن مصدر الطاقة هذا محدود الفعالية لتعويض الغاز الروسي. وشدد على أن “الغاز يستخدم بشكل خاص للتدفئة وليس للكهرباء”.

وعلى الرغم من هذه التصريحات المتباينة، إلا أن قضية تمديد عمل المحطات النووية الثلاث المتبقية لم تحسم فِيْ أروقة الحكومة.

وفِيْ الأشهر الأخيرة، تراجعت إمدادات الغاز الروسي إلَّى ألمانيا، وسط توقعات بأنها ستتوقف مع بداية فصل الشتاء فِيْ سياق التوتر بين موسكو والغرب بسبب حرب أوكرانيا، التي أشعلت أزمة طاقة فِيْ ألمانيا ومخاوف من حدوث ذلك. شتاء صعب.

اليابان

بعد 11 عامًا من كارثة فوكوشيما، التي أدت إلَّى وقف الاعتماد على الطاقة النووية، عادت هذه الطاقة إلَّى الواجهة، ولم يعد الصناعيون والسياسيون المؤيدون للذرة يخفون تفاؤلهم.

وفِيْ بادرة رمزية كبيرة، تعتزم اليابان نفسها إطلاق ورشة عمل لبناء محطات جديدة.

أعلنت حكومتها أنها تدرس فِيْ المستقبل إطلاق “مفاعلات جيل جديد مزودة بآليات أمان جديدة”، من أجل ضمان حيادية الكربون، ولكن أيضًا فِيْ ضوء الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الكهرباء والغاز منذ بدء الُغُزو الروسي. أوكرانيا.

تنوي طوكيو فِيْ الوقت الحالي إعادة تشغيل بعض المواقع وتمديد فترة صلاحيتها، مما يعكس تغييراً جذرياً فِيْ موقف دولة استمدت أقل من 4٪ من الكهرباء العام الماضي من الطاقة النووية، مقارنة بـ 30٪ قبل عام 2011 عَنّْدما كانت تعمل. 54 مفاعل.

أصبح هذا المشروع ممكناً فِيْ ظل الظروف المواتية الحالية، فِيْ وقت يعبر فِيْه الرأي العام عَنّْ مخاوفه من أزمة طاقة وقلق من الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم.

كَمْا غيرت بعض الدول موقفها بعد أن سلكت طريق التخلي عَنّْ الطاقة النووية ومنها بلجيكا التي تنوي تمديد عمل مفاعلين لمدة عشر سنوات.

فِيْ ضوء التوقعات باعتماد متزايد على الكهرباء فِيْ النقل والصناعة والبناء وغيرها، أعلنت عدة دول عَنّْ جهُود لتطوير منشآتها النووية، وعلى رأسها الصين التي تمتلك حاليًا أكبر عدد من المفاعلات، وكذلك بولندا، جمهُورية التشيك والهند اللتان تعتزمان تقليل اعتمادهما على الفحم.

أعلنت فرنسا وبريطانيا وحتى هُولندا عَنّْ طموحاتها فِيْ هذا الصدد، وفِيْ الولايات المتحدة، تشجع خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية هذا القطاع.

بينما توفر الطاقة النووية المستخدمة فِيْ 32 دولة 10٪ من توليد الكهرباء فِيْ العالم، فِيْ سبتمبر 2022، ولأول مرة منذ كارثة فوكوشيما، رفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية توقعاتها لمضاعفة طاقتها الإنتاجية بحلول عام 2050 فِيْ أفضل الأحوال.

ومع ذلك، يعترف خبراء الهِيْئة الدولية بأن “الانتشار المستقبلي للطاقة النووية قد يواجه قيود التفضيلات الاجتماعية”، حيث أن هذه القضية تقسم الرأي العام بسبب مخاطر الحوادث الكارثية ومشكلة النفايات النووية التي لم يتم حلها بعد. .

لا تزال بعض الدول مثل نيوزيلندا تعارض استخدام الطاقة النووية، وقد ظهر هذا الاختلاف فِيْ الموقف فِيْ بروكسل خلال النقاش حول إدراج الطاقة النووية فِيْ قائمة الأنشطة “الخضراء”.

مشكلة أخرى هِيْ مسألة القدرة على بناء مفاعلات جديدة تكون تكلفتها ومهلة تنفِيْذها تحت السيطرة.