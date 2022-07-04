من اول من عرف رياضة ركوب الخيل

من أوائل من عرفوا برياضة الركوب من أهم الأسئلة التي سعى عشاق رياضة الفروسية لإجابة دقيقة عنها، حيث أن رياضة الركوب من أقدم الرياضات العالمية وقد أجاب عنها البعض منذ أكثر من 1500 عام . أما أول استخدام للخيول فكان منذ أكثر من 4000 عام. أهم رياضات الفروسية، قواعدها وأنواعها، هِيْ ما سنتعلمه، والتي ستلقي نظرة شاملة على تاريخ ركوب الخيل منذ بداياتها وحتى يومنا هذا.

من أوائل من جربوا ركوب الخيل

أول من عرف رياضة ركوب الخيل هم الفرس، سكان بلاد فارس، وقد تربت أفضل الخيول فِيْ العالم فِيْ هذه البلدان منذ العصور القديمة وتوصف إيران بأنها مهد تربية أهم سلالات الخيول الأصيلة المنتشرة فِيْ معظم دول العالم. كانت المعايير التي يجب أن يفِيْ بها القانون فِيْ كل فارسي والصيد بمساعدة الخيول من أهم وسائل التسلية الممتعة لملوك بلاد فارس، خاصة خلال موسم الصيد، الأمر الذي تطلب من الصياد. للقفز فوق العقبات، ومن هنا جاءت رياضة “قفز الحواجز”.

اسم رياضة ركوب الخيل

سميت رياضة ركوب الخيل مؤخرًا بركوب الخيل، حيث تشمل الرياضة التعامل مع أهم أنواع الخيول والقدرة على التحمل وقفز الحواجز، وهِيْ من أشهر الرياضات التي انتشرت فِيْ العالم، خاصة وأن الجواد يرافقها رجل. التواجد من رحَلْة بشرية أداء مهام محددة وغالبًا ما تكون مسابقات دولية وأكثر تنظيمًا لرياضات الفروسية المختلفة.

منظمة الفروسية

تم تنظيم ركوب الخيل لأول مرة فِيْ عام 1950 فِيْ نيوزيلندا عندما تأسست جمعية الخيول النيوزيلندية الوطنية. الحرب العالمية.

قواعد ركوب الخيل

هناك قواعد معينة مفروضة أثناء رياضات الفروسية يجب مراعاتها بشكل خاص من قبل المبتدئين لضمان السلامة العامة، وهِيْ

ملابس الفروسية وتتمثل فِيْ (حذاء بكعب عال ونعال متينة – خوذة مصنوعة من مواد صلبة لحماية الرأس فِيْ حالة السقوط – ملابس بألوان فاتحة وواضحة خلال النهار).

افحص الحصان ومعدات السلامة بدقة.

السيطرة على ضوابط الحصان.

اختر الحصان الأقل توتراً أثناء السباق.

ممنوع القيادة بدون سرج أو لجام.

التزم بإشارات الأمان عند الاستدارة، مثل رفع يدك إلى الجانب الذي ستلتفت إليه، مع التأكد من خلوها من أي شخص.

يجب أن تبقى الأرجل فِيْ الوضع المخصص لها “المحرض”.

الحفاظ على التوازن وعدم زيادة الوزن. كيف ترهق الخيول.

فوائد ركوب الخيل

لركوب الخيل فوائد عديدة يمكن تلخيصها فِيْما يلي

تنظيم معدل ضربات القلب وتحسين الدورة الدموية وتنشيطها.

يساعد الشخص على التحكَمْ فِيْ جسده من خلال الحفاظ على توازنه.

يعزز ميزة التركيز الذهني ويقوي العضلات

المساهمة فِيْ علاج مرضى الشلل الدماغي.

يزيد من ثقة الشخص بنفسه ويجعله أكثر صبرًا.

ينشط عملية الهضم ويساهم فِيْ حرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية. مما يساعد فِيْ إنقاص الوزن.

يزيل التقلصات ويساعد على التخلص من آلام المفاصل.

أهم رياضات الفروسية

تضم الفروسية مجموعة من رياضات الفروسية، معظمها من أصل تاريخي قديم، لكنها لم يتم تنظيمها حتى وقت قريب، وأهمها ما يلي

رحَلْات الفروسية “سباقات التحمل” تتضمن المنافسة الركوب لعشرات الكيلومترات وتنطوي على فكرة التحمل، إما بواسطة الفرس أو الفارس.

بولو هِيْ أقدم رياضة فروسية بدأت فِيْ بلاد فارس. كانت تسمى سابقاً شوجان. تم العثور عليها لأول مرة خلال السلالة الأخمينية فِيْ إيران القديمة، قبل أن تجد طريقها إلى دول أخرى حول العالم بسبب انفتاح إيران على العالم.

الصيد والقفز يعود تاريخه إلى ملوك إيران، وكان من أكثر الألعاب متعة حيث جاءت فكرته من التغلب على العقبات أثناء الصيد.

مسابقات رعاة البقر يمكن أن تستمر من يوم إلى ثلاثة أيام وتشمل الترويض والاختراق والتحجيم.

مسابقات الجمباز قم بأداء نمط حركة معين واتخذ أسلوبًا مجانيًا فِيْ الجمباز، وقد تحتاج أحيانًا إلى الموسيقى.

لذا؛ مع الأخذ فِيْ الاعتبار معرفتنا بأهم رياضات الفروسية وأصولها التاريخية، نختتم مقالنا بعنوان من كان أول من عرف رياضة ركوب الخيل، حيث تعرفنا من خلال فقرات مختلفة على تاريخ ركوب الخيل واسمه الحالي، وأبرز القواعد المتبعة أثناء ممارسته.