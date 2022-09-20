من اي قبيله حمد السعيد؟وش يرجع، ان الشاعر الكويتي حمد السعيد يعد من اشهر الشعراء والشخصيات في الكويت وفي الوطن العربي، بسبب اشعاره الجميلة جدا الذي يقوم بنشرها بإستمرار، وينتمي حمد السعيد الى أحد اهم واعرق القبائل في دولة الكويت وفي شبه الجزيرة العربية، وبعد ان اعلن خبر وفاة نوفل السعيد شقيق الشاعر حمد السعيد عاد البحث عن من اي قبيله حمد السعيد؟وش يرجع، يرجع الى الواجهة من جديد.

من هو حمد السعيد ويكيبيديا

اسمه الكامل هو حمد بن عبد الكريم المزعل السعيد، ولد في دولة الكويت في عام 1964م، اي انه يبلغ من العمر 57 عاما، ويلقب بأو خالد، وهو أحد الشعراء المهمين والبارزين في الشرق الاوسط وفي دولة الكويت، وهو ينتمي لاحد القبائل البارزة في دولة الكويت وفي شبه الجزيرة العربية وهي قبيلة السعيد، وهي قبيلة امراء الجهراء الواقعة في شمال الكويت، ووالدته هي صيته بنت حمد الجاسم الدبوس حفيدة أمير قرية الفحيحيل جاسم بن عبد الله الدبوس.

من اي قبيله حمد السعيد

ان حمد السعيد هو أحد اعمدة الشعر في دولة الكويت وفي الوطن العربي، وبدأ في نشر الشعر في منتصف الثمانينات، ويمتاز الشعر الخاص به بالتشويق، والاثارة، واثر كثيرا في مستقبل الشعر العربي في الكويت والوطن العربي، وينتمي الشاعر الكويتي حمد السعيد لقبيلة السعيد، وهي القبيلة التي تحكم شمال الكويت، ولها تاريخ كبير جدا في خدمة الكويت وفي خدمة الامة العربية، ويشهد لها بالانجاز العظيم، وخرجت قبيلة السعيد العديد من ابنائها الذين شرفو الكويت، فمنهم الشعراء والاطباء والوجهاء وغيرها.

حمد السعيد وش يرجع

يرجع أصل حمد السعيد الى قبيلة السعيد، وهي القبيلة التي تحكم منطقة الجهراء الواقعة في شمال الكويت، وهم امراء شمال الكويت بشكل كامل، وتعد أحد اعرق القبائل في الكويت وفي شبه الجزيرة العربية، وقبيلة السعيد احد القبائل التي لها تاريخ مشرف وعظيم في خدمة الاسلام والامة العربية بشكل عام، وخدمة دولة الكويت بشكل خاص، ولم تبخل قبيلة السعيد بالتضحية بكل ما هو نفيس من اجل الكويت، وخرج من احضانها الشاعر الكبير حمد السعيد لكي يستطيع ايصال الشعر العربي الكويتي الى أعلى المستويات.

من اي قبيله حمد السعيد؟وش يرجع، انتشر اسم الشاعر الكبير حمد السعيد عبر العديد من المواقع الالكترونية بعد انتشار خبر وفاة شقيقه نوفل السعيد، ومع انتشار اسمه بكثرة تسائل الكثيرين عن من اي قبيله حمد السعيد؟وش يرجع، وما هو اصل حمد السعيد.