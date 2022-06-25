من اي قبيله عبدالمجيد عبدالله

أي عرق هُو عبد المجيد عبد الله، الفنان، الذي يعاني من ندرة أعماله الفنية فِيْ المرحَلْة الحالية، خلال الثمانينيات والتسعينيات، والتي استطاع خلالها إشعال انفعالات الجماهِيْر بصوته اللحن، فأنت ستفعل. تتيح لك أيضًا معرفة

عبد المجيد عبدالله

يعتبر النجم عبد المجيد عبد الله من أبرز الشخصيات فِيْ الوسط الفني السعودي، حيث نشط خلاله فِيْ عالم الألحان والنضال منذ شبابه، عندما لم يكن قد تجاوز الـ13 عامًا، خلال فترة إحيائه. يعتبر عام 1975 أول انطلاقة لأمير طرب. كَمْا لقّبه جمهُوره بعد ظهُوره الأول على خشبة مسرح نادي الاتحاد فِيْ جدة، وكان له دور بارز فِيْ إطلاق أول أغنية لعبد المجيد عام 1984 بعنوان “سيد أهلي”، كَمْا نال العلم. النوتات الموسيقية بالتعاون مع جمال مراداني.

سيرة عبد المجيد عبدالله

يعود الفضل فِيْ اكتشاف موهبة عبد المجيد عبد الله إلى مدرس التربية الموسيقية، إبراهِيْم سلطان، الذي حصل على لقاء مع المسؤولين فِيْ مبنى الإذاعة والتلفزيون فِيْ جدة.

اسم الميلاد عبد المجيد عبدالله احمد.

الاسم باللغة الإنجليزية هُو “عبد المجيد عبد الله”.

اسم الأم غير معروف.

السمعة أمير طرب.

تاريخ ومكان الميلاد من مواليد جيزان عام 1962 م.

محَلْ الاقامة الدائم جدة.

العمر 60 سنة.

الجنسية الجنسية السَعُودِيْة.

رمز الإيمان مسلم.

الحالة الاجتماعية مطلق \ مطلقة.

عدد الاطفال ثلاثة ابناء.

المؤهلات غير معروف.

اللغة الأم العربية – لهجة سعودية.

المهنة موسيقي ومغني.

سنوات العمل بدأت مسيرته الفنية الأساسية عام 1979 م. – حتى اليوم.

من اي قبيلة عبد المجيد عبدالله

لم ترد معلومات مؤكدة ودقيقة عن أصل الفنان الموهُوب عبد المجيد عبد الله القبلي، ويُذكر أن الأخير تعمد تجنب ذكر أشياء كثيرة تتعلق بشخصيته ومنها أصله العرقي، معتقدًا أنه كفنان، كان عليه الابتعاد عن مزاج عالم الشهرة، لذلك أراد أن تكون شهرته مبنية فقط على موهبته الإلهِيْة المتمثلة فِيْ رقبته الذهبية وريشه، وأكدت مصادر مقربة من عبد المجيد أن أصوله تعود إلى منطقة جيزان. حيث ولد عام 1962 فِيْ مدينة جيزان بمحافظة العارضة.

قِصَّة عبد المجيد عبدالله مع والده

ينحدر عبد المجيد عبد الله من عائلة مسلمة فِيْ جازان وهُو صارم فِيْ دينه، ولهذا عارض والده القاضي عبد الله أحمد دخوله إلى مجتمع الفن وهذا هُو الموقف نفسه لجميع أقاربه. ومع ذلك، استمر عبد المجيد فِيْ تحقيق حَلْمه، لكنه ظل دائمًا الابن الصالح لوالديه. ومحاولة الحصول على موافقتهم بعد أن قاطعه والده، لكن أمير الطرب كان قريبًا جدًا من والده، لذا استمرت جهُوده فِيْ إرضائه حتى يقنع والده أن الفن رسالة رائعة اختارها طريقه، وارتبط اسمه المسرحي به منذ البداية ولهذا أطلق على نفسه اسم عبد المجيد عبد الله.

عبد المجيد عبدالله الصافِيْ موقف

لا تتوفر تفاصيل كاملة عن الحجم الدقيق لثروة عبد المجيد عبد الله، لكن مصادر إعلامية وثقت أن الأمير الطرب زار فِيْلته فِيْ الإمارات العربية المتحدة – جزيرة بالما جميرا. أمضى الماجد إجازته الصيفِيْة هناك يعقد أكثر من مؤتمر صحفِيْ، لكن يشار إلى أن عبد الله نادرا ما ظهر فِيْ وسائل الإعلام فِيْ السنوات الأخيرة.

لذا؛ فِيْ ضوء قراءة تاريخ الإعلام عن حجم ثروة عبد المجيد عبد الله، نوصلك إلى ختام فقرات هذا المقال المتنوع بعنوان “أي قبيلة عبد المجيد عبد الله” تعرفنا من خلال سطوره على شخصية أمير الطرب، وأبرز المحطات فِيْ مسيرته الفنية المتميزة.