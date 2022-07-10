من بريطانيا إلى مكة سيرًا على الأقدام.. وزير الإعلام المكلف يلتقي بالرحالة العراقي

استقبل وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم بمقر الوزارة بمحافظة منى، الرحالة العراقي آدم محمد الذي وصل إلى المملكة مشيا على الأقدام قادما من المملكة المتحدة، ويؤدي مناسكه حاليا فريضة الحج. أهله وكثرة الحجاج.

السفر لأكثر من 10 أشهر

واستمع الوزير القصبي بإيجاز إلى مراحل وملابسات الرحلة التي استغرقت 10 أشهر و 25 يوماً، انطلاقاً من ولفرهامبتون البريطانية مروراً بـ 11 دولة (هولندا، ألمانيا، النمسا، المجر، صربيا، بلغاريا، تركيا، لبنان، الأردن. ). إلى المملكة للاستقرار في مكة لأداء مناسك الحج.

أعرب الرحالة العراقي آدم محمد عن عميق امتنانه وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الإعلام. يترأسهم الوزير القصبي لاستقباله وإنهاء إجراءات إذن الحج ليكون بين ضيوف الله هذا العام.