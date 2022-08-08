من بطولة جارسيا.. مشهد “كوميدي” فِيْ النصر

شهد معسكر الفريق الأول لكرة القدم، صباح اليوم الاثنين، حادثة طريفة، بطولة المدرب الفرنسي رودي جارسيا مع مترجمه.

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ويحظى الفريق الكروي الأول لنادي النصر بدعم خاص من الرمز صاحب السمو الأمير خالد بن فهد الذي ساهم برفقة الرئيس مصالي المعمر فِيْ تعيين المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

استطاع النصر حتى الآن، فِيْ صيف 2022، إحضار 3 لاعبين إلَّى فريق كرة القدم الأول، الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والبرازيلي لويس جوستافو، والإيفواري جيسلان كونان.

بطولة جارسيا .. مشهد “كوميدي” فِيْ فوز

وأظهرت مقاطع الفِيْديو التي نشرها حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مشهدًا “كوميديًا” جمع شمل المدرب الفرنسي رودي جارسيا بالمترجم محمود منان.

تأخر المترجم محمود منان عَنّْ مَوعِد اجتماع الفريق الأول بالنصر الجزء الفني.

ودفع هذا التأخير المدرب الفرنسي رودي جارسيا للمزاح مع مترجمه قائلا لنصر أمام النجوم إنه سيتدرب عقابا له على التأخر مع اللاعبين فِيْ السابعة صباحا.

وسرعان ما اعتذر المترجم محمود منان أمام اللاعبين للمدرب الفرنسي رودي جارسيا الذي استقبله بالعَنّْاق، وبدت الأجواء ودية للغاية فِيْ معسكر النصر، حيث صفق اللاعبون وتبادلوا الضحك.

رودي جارسيا معروف بأنه “صارم” فِيْ تعليماته لنجوم النصر، يقاتل دائمًا من أجل السيطرة على غرفة خلع الملابس.

وسيواجه النصر منافسه الإسباني توريمولينوس فِيْ مباراة ودية بعد فوزه على مالقا (2-0) بالتكلفة والتعادل مع لاس بالماس (2-2).